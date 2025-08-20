Ķengaragā uz ielas atrasta pirms nepilnas diennakts dzimusi meitenīte; Valsts policija lūdz sabiedrības palīdzību 56
Valsts policija šodien informējusi, ka Rīgā, Ķengaragā, uz ielas atrasts segā ietīts zīdainis. Tiek lūgta sabiedrības palīdzība vecāku noskaidrošanā.
Agrā otrdienas rītā ap plkst.6 Festivāla ielā tika atrasta segā ietīta jaundzimusi meitene. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka otrdien ap plkst.3.40 bērnu uz ielas ir atstājusi pagaidām nenoskaidrota sieviete.
Kā informē Latvijas Televīzija, meitenīte ir dzimusi pirms nepilnas diennakts.
“Precīzu laiku grūti pateikt, bet informācija liecina, ka tas varētu būt nepilnu diennakti atpakaļ dzimis bērniņš,” apliecinājusi policijas pārstāve Simona Grāvīte.
“Šobrīd meitenīte atrodas mediķu aprūpē, viņas dzīvībai briesmas nedraud, bet mēs skaidrojam apstākļus, kā tas notika. Izmeklēšanā ir būtiski noskaidrot, kā līdz šādai situācijai nonāca.”
Policija turpina izmeklēšanu un aicina atsaukties ikvienu, kas var sniegt noderīgu informāciju un palīdzēt identificēt bērna vecākus. Valsts policija arī aicina atsaukties ikvienu, kam varētu būt zināma informācija par sievieti, kura nesen bijusi gaidībās, taču šobrīd viņa ir bez zīdaiņa.
Likumsargi aicina arī pašus bērna vecākus pieteikties Valsts policijā.
Izmeklēšanā būtisku pienesumu var sniegt arī videomateriāli. Policija aicina iedzīvotājus, kuru transportlīdzekļiem otrdienas rītā no plkst.2 līdz 4.30 Ķengaraga mikrorajonā bijuši ieslēgti video reģistratori, pārbaudīt ierakstus un, ja tajos redzama sieviete ar jaundzimušu bērnu rokās vai sieviete bez bērna – iesniegt video materiālus policijai. Īpaši svarīgi ir video ieraksti no Prūšu, Ikšķiles, Aviācijas, Festivāla, Latgales, Dubnas un Rasas ielām, kā arī Rīgas 72.vidusskolas apkārtnes.
Tāpat policija aicina atsaukties elektroskrejriteņa vadītāju, kurš otrdienas rītā ap plkst.4 pārvietojās pa Aviācijas ielu un īslaicīgi apstājās pie Aviācijas un Ikšķiles ielas krustojuma.
Informāciju aicina sniegt, zvanot 112, 28879034 vai rakstot uz e-pastu [email protected]. Jebkura informācija ir noderīga izmeklēšanai un tiks pārbaudīta. Anonimitāte garantēta.