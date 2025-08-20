#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

VIDEO. Vai tiešām NLO? Vīrietis pastaigā ar suni nofilmē dīvainu objektu 0

22:13, 20. augusts 2025
Vīrietis apgalvo, ka, pastaigas laikā ar savu suni, viņam izdevies nofilmēt NLO – neidentificētu lidojošu objektu, kas pārvietojies pāri debesīm ar hiperskaņas ātrumu.

40 gadus vecais Endrjū Kliftons bija devies pastaigā uz Malvernas kalniem ar savu piecus gadus veco labradoru Dešu. Viņš filmēja sevi, metot frisbiju sunim, kad, pēc viņa teiktā, gaisā ar lielu ātrumu garām aiztraucās nezināms objekts, vēsta “DailyMail”.

Endrjū tobrīd neko ne redzēja, ne dzirdēja. Tikai vēlāk, pārskatot uzņemtos kadrus, viņš pamanīja dīvaino metāliskas krāsas NLO.

Palēninot video, varēja saskatīt garenu caurules formas objektu, kas ar milzīgu ātrumu šķeļ debesis.

Pēc tam, kad Endrjū parādīja video draugiem, viņi ieteica to ievietot NLO novērojumu “Facebook” grupā, kur tas ātri savāca miljoniem skatījumu.

Tomēr interneta skeptiķi pieļauj, ka video varētu būt viltojums vai montāža.

Endrjū stāsta: “Tas bija ļoti dīvains piedzīvojums. Tajā brīdī es nepamanīju, ka noticis kas neparasts. Tas pārvietojās tik ātri, ka ar neapbruņotu aci to nevarēja redzēt. Kad vēlāk pēc vakariņām ar draugiem mājās skatījos dienas video, pamanīju kaut ko mazu. Tad es kadrus palēnināju un pirmo reizi redzēju objektu pilnā apmērā.”

Malvernas kalni atrodas starp divām lielām Lielbritānijas Karalisko gaisa spēku bāzēm — RAF Brize Norton dienvidaustrumos un RAF Cosford (mācību bāze) ziemeļos.

Endrjū vēlāk ievietoja ierakstu “Facebook”, kur NLO entuziasti komentāros sāka aktīvi izteikt minējumus. Diskusija pieauga, kad video tika publicēts arī platformā “X”, savācot vairāk nekā septiņus miljonus skatījumu.

Daļa skatītāju, pārliecināti par objekta ātrumu, uzskata, ka tas ir citplanētiešu kuģis, bet citi paliek skeptiski.

Endrjū saka: “Es neesmu liels ticētājs, taču nedomāju, ka mums būtu jāpieņem, ka tur ārā nav nekā. Kad draugs ieteica publicēt video NLO novērojumu grupā, domāju, ka tas būs vienkārši jautrs temats sarunai, bet nebiju gaidījis, ka tas kļūs tik liels.

Daži saka, ka tas esot mākslīgais intelekts, bet es varu apgalvot — vienīgā apstrāde, ko veicu, bija video palēnināšana. Personīgi man šķiet, ka tas, visticamāk, ir kāds mums nezināms militārais aprīkojums. Taču ir taisnība, ka ikreiz, kad noskatos šo video, nevaru atrast pilnīgu atbildi, kas tas ir.”

