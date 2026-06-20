Medvedevs sapsihojies pēc Ukrainas triecieniem pa Krievijas stratēģiskajiem objektiem un paziņo: “Nekādu noteikumu vairs nav!” 1
Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks, bijušais Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs nācis klajā ar jauniem draudiem Ukrainai pēc tam, kad Ukrainas spēki jūnija vidū īstenoja virkni triecienu pa militāriem un stratēģiskiem objektiem Krievijas teritorijā.
Par Medvedeva izteikumiem vēsta Ukrainas medijs Dialog.ua, atsaucoties uz Krievijas medijiem un paša Medvedeva publiskajiem paziņojumiem.
Medvedevs paziņojis, ka Krievijai attiecībā pret Ukrainu vairs nevarot būt nekādu noteikumu. Šādi izteikumi izskanējuši pēc tam, kad Ukrainas droni trāpīja vairākiem Krievijas objektiem, tostarp Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai Kapotņas rajonā.
Šis objekts atrodas salīdzinoši netālu no Maskavas centra, un trieciens pa to Krievijā izraisījis plašu rezonansi. “Reuters” vēstīja, ka Ukrainas dronu uzbrukumā Maskavai tika skarta pilsētas naftas pārstrādes rūpnīca, bet Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņoja, ka vairāki droni sasnieguši rūpnīcu.
Ukrainas puse šādus triecienus skaidro kā atbildi uz Krievijas uzbrukumiem Ukrainas pilsētām un infrastruktūrai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc triecieniem norādīja: “Ja Ukraina deg, degs arī jūsu Maskava.”
Medvedevs savos izteikumos apgalvojis, ka Ukraina uzbrūkot Krievijas pilsētām. Ukrainas mediji savukārt uzsver, ka Ukrainas aizsardzības spēki mērķē pa militāriem, enerģētikas un loģistikas objektiem, kas tiek izmantoti Krievijas kara mašīnas nodrošināšanai.
Īpaši asu reakciju izraisījis Medvedeva izteikums, ka Hāgas konvencijas par kara likumiem un paražām vairs neesot vajadzīgas. Šie starptautiskie dokumenti regulē kara vešanas noteikumus un civiliedzīvotāju aizsardzību bruņotu konfliktu laikā.
Medvedeva paziņojumi izskan brīdī, kad Krievija turpina apšaudīt Ukrainas pilsētas, savukārt Ukraina arvien biežāk izmanto tālas darbības dronus, lai traucētu Krievijas militāro loģistiku un enerģētikas infrastruktūru.
Savos izteikumos Medvedevs kārtējo reizi vērsās arī pret Eiropu, izmantojot kodoldraudu retoriku. Viņš apgalvoja, ka Krievija neveidošot koncentrācijas nometnes eiropiešiem, jo radioaktīvie kauli un pelni tiekot aprakti zemē.
Šādi izteikumi nav pirmie Medvedeva draudi Ukrainai un Rietumiem. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā viņš regulāri nācis klajā ar agresīviem paziņojumiem, tostarp piesaucot kodolieročus un draudot valstīm, kas atbalsta Ukrainu.
Ukrainas un Rietumu analītiķi šādu retoriku bieži vērtē kā daļu no Maskavas informatīvā spiediena — mēģinājumu iebiedēt Ukrainu un tās sabiedrotos, kā arī attaisnot arvien brutālākas Krievijas darbības karā.
Vienlaikus Ukrainas triecieni Krievijas naftas pārstrādes, loģistikas un militārajiem objektiem rāda, ka karš arvien biežāk tiek pārnests arī uz pašas Krievijas teritoriju. Tas Maskavai rada ne tikai militāras, bet arī politiskas un psiholoģiskas sekas, jo Krievijas sabiedrība arvien skaidrāk saskaras ar kara realitāti.