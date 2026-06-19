“Vēl viena slikta ziņa Krievijai” – Rajevs atklāj, kas notiek naftas tirgū 31
Naftas cenu samazināšanās pasaulē Krievijai ir nelabvēlīga, taču tā nav vienīgā sliktā ziņa Maskavai, TV24 raidījumā “Streips pārlūko pasauli” norādīja Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs) un militārais analītiķis Igors Rajevs.
Rajevs vērsa uzmanību uz jaunāko OPEC ziņojumu, kurā secināts, ka Krievija nav sasniegusi tai noteikto naftas ieguves kvotu. Pēc viņa teiktā, Krievijas ieguves apjoms bijis par aptuveni 690 tūkstošiem barelu dienā mazāks nekā maksimāli pieļautais līmenis.
Militārais analītiķis skaidroja, ka OPEC valstu noteiktās kvotas ir instruments, ar kura palīdzību tiek regulēta naftas ieguve un ietekmētas cenas pasaules tirgū. Tādēļ fakts, ka Krievija nav spējusi sasniegt tai atvēlēto ieguves apjomu, ir negatīvs signāls.
Rajevs gan pauda viedokli, ka problēma, visticamāk, nav saistīta ar pašas naftas ieguves kapacitāti. Viņaprāt, daudz būtiskāks faktors ir Krievijas naftas pārstrādes nozares grūtības.
“Ukraiņi diezgan spēcīgi uzbrūk naftas pārstrādes industrijai, un tieši tas ir iemesls, kāpēc ieguve ir mazinājusies,” norādīja Rajevs.
Vienlaikus viņš atzina, ka viena mēneša dati vēl neļauj izdarīt tālejošus secinājumus un situācija jāvērtē ilgākā laika periodā. Tomēr pašreizējās tendences, tostarp naftas cenu kritums, Krievijai neesot iepriecinošas.
“Kad visi sapņoja, ka cena būs 120 dolāri un vairāk, bet mēs redzam 80 un zemāk, aina izskatās pavisam citādi,” secināja militārais analītiķis.