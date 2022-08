Ilustratīvs attēls Foto: 888Photo/SHUTTERSTOCK

APTAUJA. Cik jums mēnesī vajadzētu naudas normālai dzīvei un cik – visiem sapņiem? Ieteikt







Andris Grīnbergs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Aija Zūle Mārupē: “Ko mēs saucam par normālu dzīvi? Un vai tā ir normāla dzīve, ja ģimenē ir tikai viens bērns? Vajadzētu būt vismaz diviem trim. Ja normāla dzīve ir tikai tāda iztikšana no algas līdz algai, tad man ar diviem bērniem vajadzētu uz rokas vismaz 1500 eiro. Par visiem sapņiem – tas ir vēl sarežģītāk. Mans lielākais sapnis ir, lai pasaulē valdītu miers un harmonija. Bet vai par to var samaksāt? Tātad nevar runāt par visiem sapņiem – tikai pašiem piezemētākajiem. Man mantiskās vērtības nav galvenās, tāpēc sapņu piepildīšana prasītu vēl tikpat daudz naudas. Kopā vajadzētu ap 3000 eiro mēnesī.”

LA.LV Aptauja Cik jums mēnesī vajadzētu naudas normālai dzīvei (vienam cilvēkam)? Līdz 500 eiro

Līdz 1000 eiro

Līdz 2000 eiro

Līdz 3000 eiro

Vairāk Padalies ar rezultātiem







Krišjānis Galiņš Variešu pagastā: “Manā ģimenē ir trīs bērni, lielākajam puikam tūliņ būs pieci gadi. Dzīvojam laukos. Normālai dzīvei, vismaz tādā izpratnē, kā Latvijā pierasts, man uz rokas vajadzētu 1500 eiro, bet sievai, zinot, kādas rūpes prasa mazi bērni, strādājot nepilnu slodzi, – līdz 1000 eiro. Laukos, lai kaut ko izaudzētu dārzā, jāiegulda darbs, bet to jau valsts neņem vērā, domā, ka kartupeļi paši nezin no kurienes saskrien pagrabā, ogas, gurķi, tomāti no gaisa nokrīt. Ņemot vērā darba apstākļus un to, kādi attālumi jāmēro, mums ar vienu mašīnu patiesībā jau vairs nepietiek. Laukos savs auto ir dzīves nepieciešamība. Bet izmaksas aug. Māja jākurina. Lai kādu sapni īstenotu, nauda jāiekrāj. Lai to spētu, man uz rokas būtu jāsaņem 2500 eiro.”

Melita Sauka Vecumnieku pagastā: “Vispirms vajadzētu domāt par to, lai cilvēki varētu normāli dzīvot. Vismaz kaut kā izvilkt. Mums divatā būtu nepieciešami 3000 eiro mēnesī. Jo mums jāpalīdz mazbērniem. Bērni taču ir mūsu nākotne. Ja vēlies piepildīt sapņus, tad vajadzīga traka nauda, konkrētu summu neņemos nosaukt.”

Kaspars Daņiļevičs Jēkabpilī: “Ja runā par to, lai nebūtu īpaši jāknapinās, man uz rokas vajadzētu vismaz tūkstoti, bet, ja runā par sapņu piepildīšanu, – 5000 eiro. Latvieši ir pārāk pieticīgi. Jaunam cilvēkam sapņu taču netrūkst! Mašīna vajadzīga? Vajadzīga. Bez mašīnas tu esi kā bez rokām un kājām. Māja vajadzīga? Vajadzīga. Tikai tad tu vari sākt domāt par bērnu pulciņu. Pasaule jāapskata? Protams! Ja neesi redzējis pasauli, tu patiesībā esi akls.”