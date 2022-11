Ilustratīvs attēls Foto: Zane Bitere/LETA

APTAUJA. Vai jums ir skaidrs, kā saņemt kompensāciju par apkures un elektroenerģijas rēķiniem?







Andris Grīnbergs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ineta Sproģe Kokneses pagastā: “Viss ir skaidrs, iesniegumu uzrakstīju pirms laba laika, tagad kompensāciju par apkuri esmu jau saņēmusi. Tiesa, tie 60 eiro nav jūtama summa – tā ir apmēram viena kubikmetra malkas cena, bet sezonai man vajag līdz 15 kubikmetriem. Tātad viena piecpadsmitā daļa no kopējām izmaksām. Bet paldies par to pašu! Nauda jau no debesīm nekrīt.”



LA.LV Aptauja Vai jums ir skaidrs, kā saņemt kompensāciju par apkures un elektroenerģijas rēķiniem? Jā, viss ir saprotami

Nē, sistēma ir neskaidra, trūkst informācijas

Nezinu, neesmu interesējies/nav aktuāli Padalies ar rezultātiem







Melita Majore Ādažu novadā: “Mēs savu māju apkurinām ar gāzi, saņemsim mēnesī aptuveni 50 eiro kompensāciju, pamaz, protams, bet vismaz kaut kas ir. Pāriet uz citu apkures veidu, piemēram, iegādājoties granulu katlu, ir ļoti dārgi, pašām granulām cena arī augšā. Tad nu cenšamies taupīt, izvēloties mazāku temperatūru telpās. Naktīs labāka gulēšana zemākā temperatūrā. Ja telpas nepārkurina, ieguvums arī tāds, ka var izvairīties no apaukstēšanās riskiem.”

Edgars Kramfts Bērzaunes pagastā: “Jā, biju pašvaldībā, vajadzīgos papīrus nokārtoju, tos 60 eiro par malku gan vēl neesmu saņēmis. Man apkures sezonā ap 20 kubikmetru vajag. Par elektrību īstas skaidrības vēl nav, bet gan jau drīz būs. Ar tām elektrības cenām jau dikti biedē, bet domāju, ka tas tā ilgi nevar vilkties, gan jau cena atkal kritīs un varēsim uzelpot. Šī ziema kaut kā jāpārdzīvo.”

Evita Mazjāne Pilskalnes pagastā: “Malka neskrien man pa priekšu un sētā pati neiet, tāpēc, lai arī tas atbalsts nav pietiekams, jo cenas saskrējušas debesīs, jāpriecājas par to, ko dod. Mūsu mājā ir divas krāsnis, virtuvē jākurina plīts, kopējais malkas patēriņš jārēķina līdz 20 kubikmetriem.”

Vilnis Špats Cesvaines pagastā: “Priecājos, ka jau agrāk savai mājai ierīkoju apsildīšanu ar zemes siltumu. Tomēr jārēķinās, ka siltumsūknis tērē diezgan daudz elektroenerģijas – apmēram tikpat, cik visas pārējās ar elektrību darbināmās ierīces. To zinot, šā gada maija vidū uzstādīju saules baterijas. Ja kādā aukstākā ziemas mēnesī, teiksim, februārī, kopējais elektrības patēriņš sasniegs 500 kWh, varēšu pretendēt uz paredzēto valsts atbalstu. Skaidrs ir viens – jācenšas izmantot tās iespējas, ko piedāvā jaunākās tehnoloģijas. Tiesa, nepieciešami ieguldījumi, toties ar laiku tie atmaksāsies ar uzviju.”