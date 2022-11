Foto: pexels-karolina-grabowska

Pļaviņās par 94%, Aizkrauklē 75%, Užavā 250%! Vairākās pilsētās no šodienas dārgāka apkure







Salaspilī siltumenerģijas tarifs pieaugs vēl par 17%

Salaspilī siltumenerģijas tarifs no šodienas pieaugt par 17% – līdz 89,59 eiro par megavatstundu (MWh), liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) lēmums.

Līdz šim Salaspilī siltumenerģijas gala tarifs ar akcīzes nodokli bija 76,55 eiro par MWh.

Jau ziņots, ka no 1.septembra siltumenerģijas tarifs Salaspilī jau pieauga par 23,9%. Iepriekš tas bija 61,79 eiro par MWh.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā cenas izmaiņām.

Pilnībā Salaspils novada domei piederošais uzņēmums “Salaspils siltums” reģistrēts 1996.gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 6 054 000 eiro.

“Salaspils siltums” pērn strādājis ar 2,97 miljonu eiro apgrozījumu un 290 000 eiro peļņu.

No šodienas Aizkrauklē siltuma tarifs palielināts par 75%

No šodienas, 1.novembra, Aizkrauklē siltuma tarifs palielināts par 75%, liecina publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

SIA “Aizkraukles siltums” siltumenerģijas gala tarifs noteikts 159,19 eiro par MWh bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Gala tarifs veidojas, summējot siltumenerģijas ražošanas tarifu 140,53 eiro par MWh; pārvades un sadales tarifu 17,65 eiro par MWh, siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 0,34 eiro par MWh un dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,67 eiro par MWh.

Iepriekš, no 1.jūnija, SIA “Aizkraukles siltums” patērētājiem siltumenerģijas gala tarifs bija 90,77 eiro par MWh bez PVN.

Pēc “firmas.lv” datiem, SIA “Aizkraukles siltums” pieder Aizkraukles novada pašvaldībai. 2021.gadā uzņēmuma apgrozījums bija 1,72 miljoni eiro, bet peļņa – 27 010 eiro. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 1,068 miljoni eiro.

Siguldā siltumenerģijas tarifs paaugstināts vēl par 34%

No šodienas Siguldā SIA “Adven Sigulda” ražotās siltumenerģijas tarifs maksās 133,55 eiro par megavatstundu (MWh) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kas ir par 34% vairāk, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifs būs 104,39 eiro par MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs – 27,23 eiro par MWh, bet siltumenerģijas tirdzniecības tarifs – 1,64 eiro par MWh. Vienlaikus dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente ir 0,29 eiro par MWh.

Šis tarifs būs spēkā līdz 30.novembrim, bet no 1.decembra tarifs vēl pieaugs līdz 134,55 eiro par MWh.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas uzņēmums pamato ar kurināmās dabasgāzes cenas būtisku pieaugumu.

“Adven Sigulda” reģistrēta 2004.gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,335 miljoni eiro, liecina “Firmas.lv” informācija. Uzņēmums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 30.septembrim, strādāja ar apgrozījumu 601 413 eiro, bet uzņēmuma peļņa bija 122 469 eiro.

Siltumenerģētikas uzņēmumu grupa “Adven/Varmvarden” centralizētās siltumapgādes pakalpojumus Siguldas novadā pagājušā gada rudenī pārņēma no uzņēmuma “Wesemann”, iegādājoties tā aktīvus. “Adven” nodrošina centralizētās siltumapgādes pakalpojumus arī Cēsīs un Valmierā. Latvijas tirgū uzņēmums ienāca pirms trim gadiem.

No šodienas Jelgavā siltumapgādes tarifs celsies vēl par 9%

No šodienas Jelgavā siltumapgādes tarifs celsies vēl par 9%, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

SIA “Gren Jelgava” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedzis siltumenerģijas gala tarifa projektu, kas plānots 103,45 eiro par MWh bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jeb par 9% vairāk nekā līdz šim spēkā esošais – 94,90 eiro par MWh bez PVN.

Jaunajā tarifā par 10% pieaugusi siltumenerģijas ražošanas cena – no 71,51 eiro par MWh uz 78,67 eiro par MWh. Siltumenerģijas pārvade un sadale sadārzinājusies par 6,4% – no 21,60 eiro par MWh uz 22,99 eiro par MWh.

“Gren Jelgava” pārstāvji aģentūrai LETA skaidroja, ka siltumenerģijas tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmo resursu izmaksu palielinājumu septembrī, kā rezultātā uzņēmumam nācās pārskatīt siltumenerģijas tarifu. Pārskatītais siltumenerģijas tarifs Jelgavā joprojām būs zem vidējā līmeņa valstī.

Tā kā apmēram 90% no Jelgavas centralizētajai siltumapgādei nepieciešamās siltumenerģijas tiek saražota “Gren” biomasas koģenerācijas stacijā no vietējā, atjaunojamā energoresursa – šķeldas, kas ir galvenais kurināmais, bet dabasgāze tiek izmantota vien nelielā apjomā, Jelgava, salīdzinājumā ar daudzām Latvijas pilsētām, ir krietni labākā situācijā. Siltums jelgavniekiem ir un būs lētāks nekā no dabasgāzes ražotais.

Ņemot vērā kurināmo resursu cenu mainīgumu un neprognozējamību, noteikt nemainīgu šķeldas un dabasgāzes cenu visai apkures sezonai nav iespējams. Kurināmā cenas tiek izvērtētas katru mēnesi un koriģētas atbilstoši katra mēneša aktuālajām tirgus cenām. Tādēļ šajā apkures sezonā siltumenerģijas tarifs jelgavniekiem varētu mainīties katru mēnesi, norāda “Gren Jelgava” pārstāvji.

SIA “Gren Jelgava” reģistrēta 2003.gada 14.maijā, uzņēmuma pamatkapitāls ir 2,2 miljoni eiro. Pērn uzņēmuma apgrozījums bija 10,66 miljoni eiro, kas ir par 17% vairāk nekā 2020.gadā. Peļņa 2021.gadā bija 1,58 miljoni eiro, kas ir pieaugums 15% salīdzinājumā ar 2020.gadu.

Pļaviņās siltumenerģijas tarifs pieaug par 94,2%

Pļaviņās no šodienas siltumenerģijas tarifs pieaugs par 94,2% – līdz 97,48 eiro par megavatstundu (MWh), liecina oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētais Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana komisijas (SPRK) padomes lēmums.

Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifs pieaugs par 93,3% – līdz 72,56 eiro par MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs pieaugs 2,1 reizi – līdz 21,86 eiro par MWh, bet siltumenerģijas tirdzniecības tarifs pieaugs par 23,4% – līdz 3,06 eiro par MWh.

Savukārt no 2023.gada 1.novembra līdz 2024.gada 31.oktobrim siltumenerģijas gala tarifs samazināies par 6,7% – līdz 90,93 eiro par MWh. Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifs samazināsies par 8,2% – līdz 66,58 eiro par MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs par 2,6% – līdz 21,29 eiro par MWh, bet siltumenerģijas tirdzniecības tarifs saglabāsies nemainīgs.

Tāpat SIA “Pļaviņu komunālie pakalpojumi” piešķirta atļauja pašai atbilstoši Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu kurināmā cenu izmaiņu gadījumā. Uzņēmumam informācija par kurināmā cenas izmaiņām jāiesniedz SPRK trīs darbadienu laikā.

Šobrīd Pļaviņās siltumenerģijas gala tarifs ir 50,2 eiro par MWh. Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifs ir 37,54 eiro par MWh, pārvades un sadales tarifs – 10,18 eiro par MWh, bet tirdzniecības tarifs – 2,48 eiro par MWh.

Kompānija “Pļaviņu komunālie pakalpojumi” 2021.gadā strādāja ar 904 973 eiro apgrozījumu un 20 832 eiro peļņu, liecina “Firmas.lv” informācija. Uzņēmums pieder Aizkraukles novada pašvaldībai.

Salacgrīvā un Liepupes ciemā apkures cena pieaug par 46,29%

SIA “EcoHeat Latvia” Salacgrīvā un Liepupes ciemā no šodienas paaugstināts apkures tarifs, liecina paziņojums, kas publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Liepupes ciemā no šodienas esošo apkures tarifu paaugstina vēl par 46,29%, tādējādi tas ir 154,29 eiro par megavatstundu (MWh) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Salacgrīvā no šodienas spēkā esošo apkures tarifu paaugstina vēl par 66,85%, tādējādi tas sasniedz 125,39 eiro par MWh bez PVN.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas uzņēmums pamato ar šķeldas cenu pieaugumu.

Kā liecina “Firmas.lv” informācija, SIA “EcoHeat Latvia” apgrozījums pērn sasniedza 0,78 miljonus eiro. Uzņēmums strādāja ar 2183 eiro zaudējumiem. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 2840 eiro un tas pieder SIA “Steel Pro Energy Holdings”.

Ventspils novadā būtiski paaugstināti apkures tarifi

Ventspils novadā no šodienas būtiski paaugstinās siltumenerģijas tarifi siltumenerģijas uzņēmuma SIA “VNK serviss” klientiem, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) lēmums.

“VNK serviss” precizējis siltumenerģijas tarifa projektu, kurā tarifs noteikts atsevišķi pa ciemiem. Ugālē siltumenerģijas tarifs pieaugs par 109%, sasniedzot 124,38 eiro par vienu megavatstundu (MWh). Puzes pagasta Blāzmā plānots tarifu paaugstināt par 119%, sasniedzot 131,70 eiro par MWh, savukārt Stiklos par apkuri būs jāmaksā 174,87 eiro par MWh, kas būs par 265% dārgāk.

Užavā maksu par apkuri plānots paaugstināt par 249%, sasniedzot 212,59 eiro par MWh. Vārves pagasta Ventavā apkures tarifs paaugstināsies par 245%, sasniedzot 172,63 eiro par MWh.

Usmā par apkuri no novembra būs jāmaksā 132,10 eiro par MWh, kas būs par 180% dārgāk nekā pašlaik. Piltenē apkures cena sadārdzināsies par 100%, sasniedzot 93,03 eiro par MWh. Tārgalē maksa par apkuri paaugstināsies par 165%, sasniedzot 95,10 eiro par MWh. Savukārt Jūrkalnē apkures tarifs sadārdzināsies par 88%, sasniedzot 165,11 eiro par MWh.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas uzņēmums skaidro ar kurināmā, proti, šķeldas iepirkuma cenas izmaiņām.

Uzņēmums “VNK serviss” reģistrēta 2002.gadā, un tās pamatkapitāls ir 1 370 502 eiro, liecina “Firmas.lv” informācija. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Ventspils novada pašvaldība. 2021.gadā “VNK servisa” apgrozījums bija 1,87 miljoni eiro, peļņa – 0,12 miljoni eiro.