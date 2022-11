APTAUJA. Kā vērtējat Kariņa nominēšanu premjera amatam?

Krišjānis Kariņš Foto. LETA © Līga Gredzena

Andris Grīnbergs, "Latvijas Avīze"

Irina Gubere Preiļu novadā: “Nu tad beidzot! Likās jau, ka taisās sagaidīt Jauno gadu – un tad… Tāda nespēja – vai spēja tīši vilkt garumā! – vienam otru atrast starp trim priedēm ir apbrīnas vērta. Ja jau Levits tikai tagad nosauc Kariņa vārdu, tad jautājums – vai tad viņš bija tas karstais kartupelis? Vai varbūt tikko ieradies no Amerikas? Būtu nominēts laikus, mums jau būtu jaunā valdība pirms valsts svētkiem un tā tagad jau strādātu ar pilnu jaudu, kā tas arī bija vajadzīgs. Cita lieta, ka man Kariņa vietā gribējās tādu cilvēku, kas Latvijā dzimis un audzis, un ļoti labi zina, kā smaržo tikko izslaukts piens. Un kā sāp lauku cilvēkam, cīnoties ar nebūšanām un mūžīgo trūkumu.”

Mārtiņš Zaļkalns Liepājā: “Tā izrāde tik ilgi ievilkusies, ka visiem jau līdz kaklam… Cik var plēsties par naudu un amatiem? Nauda un amati domāti, lai Latvijas valstij labāk. Ja runā par “Jauno Vienotību” kā vēlēšanu uzvarētāju, tad taču skaidrs, ka premjeram jānāk no šā spēka, tāpat kā skaidrs, ka pretendents ir tikai Kariņš. Izskatās gan, ka tā izrāde vēl nav beigusies – un tikai tāpēc, ka notiek cīņa par amatiem. Man visvairāk nepieņemams ir tas, ka pirms vēlēšanām Pīlēns tika pieteikts kā premjera amata kandidāts, taču nu visu laiku jūtama viņa nevelēšanās ieņemt jebkādu amatu. Un to var iztulkot kā nevēlēšanos uzņemties atbildību. Ja cilvēks izšķiras nākt politikā, turklāt it kā piesola cilvēkiem, ka vēlas ņemt savās rokās premjera stūri, – tad taču jāseko arī īsta vīra darbībai! Bet nekā – tikai tāda nesaprotama spēle.”

Irēna Sproģe Salas pagastā: “Respektēju vēlēšanu rezultātu – tur nav ko vērtēt vai nevērtēt, Kariņam tā nominācija pienākas. Cits jautājums, ko mēs varam domāt. Kariņš visu laiku bija it kā pakārts gaisā. Kaut kas galīgi nav pareizi. Viena lieta, ka komunikācija klibo, pavisam cita, ka visu laiku Latvija velkas Baltijas valstu astē, tomēr tā koalīcijas spēku trijotne – un izskatās taču stipra! – nemaz negrib valsts attīstībā ko būtisku izdarīt, drīzāk sev gūt kādus labumus.”

Gunārs Spīdainis Saukas pagastā: “Nekas tur labāks nebūs. Vismaz tik ilgi, kamēr Pīlēns gribēs mācīt citus, bet pats no pienākuma stāvēs malā. Un kamēr valdīs tā absurdā attieksme – tautai jāsavelk josta, bet paši gudros, kā tērēt stipri palielinātās algas.”