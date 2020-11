Valsts prezidents Egils Levits pēc sabiedrības reakcijas spēris soli atpakaļ un aicina savu algu “saglabāt 2020. gadā noteiktajā apmērā”. Foto: Paula Čurkste/LETA

Andris Grīnbergs

Pēteris Korsaks Sējas novadā: “Tas, ka pēdējā laikā jautājums par prezidenta algu tik daudz ticis apspriests un cilvēki satraukušies, man liek vairāk domāt nevis par to, vajag vai nevajag palielināt algu, bet gan par to, kas notiek ar mūsu eliti. Kāpēc vispār bija jānonāk līdz tam, ka prezidenta kancelejai jādarbojas kā ugunsdzēsējiem, kas beigās tomēr ierodas ugunsgrēka vietā? Prezidents taču pats varēja jau vismaz mēnesi iepriekš rosināt Saeimu nepalielināt viņam algu, kā tas ierakstīts likumā. Prezidents ar šādu soli būtu tikai ieguvis, katrā ziņā popularitātes punkti būtu auguši.”

Marina Kosteņecka Rīgā: “Pilnīgi atbalstu Valsts prezidenta kancelejas rosinājumu nepalielināt Levita atalgojumu. Šajā valstij tik grūtajā laikā, kad cilvēki zaudē ienākumus un pat darbu, cita rīcība nemaz nav iedomājama. Taču ar to vien nepietiek, jāsper nākamais solis. Visiem politiķiem un ierēdņiem, kam ar likumu noteikts ikgadējs algas palielinājums, no tā jāatsakās! Šobrīd ir tāds laiks. Varētu arī izveidot kādu fondu medicīnas darbinieku – gan ārstu, gan medmāsu – atbalstam Covid-19 laikā. Fondam varētu ziedot vienu mēnešalgu. Arī es esmu gatava savu pensiju iemaksāt. Protams, lielos uzņēmējus, kam tās lielās naudas, arī aicinu piedalīties. Tas būtu labas gribas žests, tas būtu ļoti liels morāls žests. Nedrīkst tautu kaitināt, kā tas bieži vērojams. Ne velti cilvēki ar rūgtumu teic, ka dzīvojam divās Latvijās. Bet jābūt taču tā, ka visi dzīvojam vienā Latvijā.”

Anna Krumpāne Krāslavas novada Skaistas pagastā: “Tas sliktākais, kas vien var būt, – turīgie sev palielina, nabadzīgie kļūst vēl nabadzīgāki. Mazie uzņēmēji put ārā, no kā ņems nodokļus, tikai no pensionāriem? Beigās nebūs nevienam. Vai to mēs gribam?”