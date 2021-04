Foto: Edijs Pālens/LETA

APTAUJA: Ko novēlat Latvijas iedzīvotājiem Lieldienās?







Andris Grīnbergs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Aldis Pavlovičs, LELB Sēlpils iecirkņa prāvests: “Mums, Latvijas iedzīvotājiem, novēlu dzīvot ar to spēku, kurš no kapa izveda Jēzu Kristu un atrodams katrā sirdī. Dzīvot sirsnīgās rūpēs vienam par otru. Veidot mūsu sabiedrību pēc Bībelē atrodamajiem principiem. Lai daudz kuplu ģimeņu, kurās ir tēvs un māte. Lai katram no mums ir kāda pastāvīga darbošanās kopējam Latvijas labumam.”

Ilmārs Pēteris Tolstovs, Salaspils katoļu draudzes prāvests: “Ļoti senā Lieldienu slavas himnā ir šādi vārdi: “Nāve un dzīvība sadūrās dīvainā cīņā. Dzīvības valdnieks kaut krita, tomēr dzīvo un valda.”

Šajā lielajā pārbaudījumu laikā, kāds ir saistīts ar pandēmiju, vēlos iedrošināt un nest cerības pilnu vēstījumu: Kristus, kurš ir Augšāmcēlies, nav atstājis mūs vienus mūsu nelaimēs un grūtībās. Mūsu nākotne ir Dieva rokās! Uzticēsimies viņam!”

Modris Plāte, Jēkabpils Sv. Miķeļa luterāņu draudzes mācītājs: “Lieldienas ienāk pasaulē, kurā – tāpat kā toreiz – valda nemiers un bailes. Tāpēc lielākās dāvanas, kuras varam vēlēt, ir miers un prieks. Un pāri visam – Lielā Zaļā Cerība!”

Ingars Stepkāns, Alūksnes Romas katoļu draudzes prāvests: “Lieldienu noslēpums mums atklāj dzīves vērtības. Augšāmceļoties Jēzus nenāk, lai tiesātu, apsūdzētu vai atriebtos, Jēzus nāk, lai piedotu.

Novēlu katram gaišāku sirdi. Lai mūs iepriecina ne tikai pavasara saule, bet arī attiecības vienam ar otru. Priecīgas Lieldienas!”

Viktors Naglis, Krustpils katoļu draudzes prāvests: “Novēlu visiem būt dzīvības pilniem un vienmēr augšāmcelties Kristus spēkā. Pandēmijas laiks – tas ir pārejošs mirklis, jāiet uz priekšu.”

LA.LV Aptauja Ko novēlat Latvijas iedzīvotājiem Lieldienās? Priecīgus svētkus!

Lai sirdsmiers!

Cerību!

Rādām olas attālināti!

Bučas! Padalies ar rezultātiem