Aptauja: Vai, jūsuprāt, dažādu lielo pārtikas veikalu Latvijā nav par daudz?

Andris Grīnbergs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ausma Viļķina Saldū:

“Jā, nesen dzirdēju, ka pirmie “SPAR Latvija” tīkla veikali tiks atvērti Saldū un Liepājā, pēc tam arī Rīgā. Ik pa laikam parādās jaunas ziņas par kādu jaunā veikala atvēršanu, par jaunu tirdzniecības ķēžu ienākšanu Latvijā.

Domāju, ka rīdziniekiem patiešām var likties, ka to veikalu par daudz, jo tur pat uz viena stūra “Rimi”, Maxima”, “Mego”… Saldū arī to veikalu netrūkst – divi veikali “Maxima”, lielais “Rimi”, mazais “Rimi”, arī “Elvi”. Es saku tā – ja ir pircēji, kāpēc ne? Veikali savā starpā konkurē, bet mēs, pircēji, no tā tikai iegūstam.

Augstākas kvalitātes produkti, patīkamāka iepirkšanās vide, profesionālāka apkalpošana. Būtu vēl apmierinātāka, ja dažreiz negadītos, ka “Maximā” apkalpo tikai divas vai pat viena kase, tad jāstāv rindā, cilvēki nervozē. Pircējam laiks ir nauda, jo mazāk laika jāpatērē veikalā, jo labāk. Man ir savs iepirkšanās paradums – divas reizes nedēļā apbraukāju veikalus, sapērkos pilnas kules, ka knapi var panest, aiznesu uz mašīnu un dodos uz mājām. Ledusskapis un saldētava nodrošina pienācīgu uzglabāšanu. Tas jau ir mūsdienu dzīves standarts.”

Alberts Mileika Jēkabpilī:

“Par Latviju kopumā man grūti spriest, taču Jēkabpilī noteikti nav par daudz. Lai gan tas nemaz nebija tik sen, kad padzirdēja runas, ka pilsētas centrā aiz galvenās ielas apbūves veca dīķa vietā, kur bija aizaugusi un nemīlīga vide, cels “Maximu”, gāja vaļā lielie protesti. Dižveikalu jau tā esot par daudz, kāpēc pilsētas centrā ielikt neizskatīgu veikala ēku un tamlīdzīgi. Bet pērn, kad blakus autoostai atvēra jauno veikalu “Lidl”, neviens vairs neprotestēja, lai gan tuvumā ir jau “Rimi” un “Mego”.

Man “Maxima” kļuvis par mīļāko veikalu, tur ir plašums, liela produktu izvēle, patīkama iepirkšanās.”

Arvīds Lācis Laucienes pagastā:

“Daudzās lauku apdzīvotās vietās ir tikai pa kādam mazākam veikalam, tāpēc ļoti labi, ja pilsētā atver vairāk lielveikalu. Cilvēkiem ir mašīnas, visi braukā, pa ceļam var iepirkties. Talsi ir mazpilsēta, bet pie diviem veikaliem “Rimi”, tāpat pie “Maximas” un “Mego”, vienmēr ir daudz mašīnu, bet īpaši daudz piektdienās un sestdienās. Tātad lielveikali – tā ir nepieciešamība.”

