Jau vēstījām, ka vakar Toronto Pīrsona starptautiskajā lidostā avarēja lidmašīna, ievainojot 19 cilvēkus, no kuriem trīs atrodas kritiskā stāvoklī. Avarēja “Delta Air Lines” lidmašīna, kas lidoja uz Toronto no ASV pilsētas Mineapolisas. Izdzīvojušie pasažieri, aprakstot piedzīvotās šausmas, teica, ka viņi “karājās kā sikspārņi” lidmašīnā, kas bija apgāzusies otrādi, vēsta medijs “CNN“.

Toronto visu dienu bija plosījies spēcīgs vējš, un lidostas personāls visu nakti strādāja, lai attīrītu lidostu no pamatīgas sniega kārtas.

Lidmašīnai tuvojoties lidostai, gaisa satiksmes dispečeri paziņoja tās pilotiem, ka vēja brāzmas ir aptuveni 38 km/h. “Iespējams, būs neliels grūdiens lidojuma trajektorijā,” teica gaisa satiksmes darbinieks. “Jums priekšā atradīsies lidmašīna.”

Divu minūšu laikā lidmašīna bija apgāzusies. Pasažieri, kas bija piesprādzējušies ar drošības jostām, karājās savās sēdvietās.

Kā stāsta kāds pasažieris: “Nenojautu, kas notiek”, līdz lidmašīna atsitās pret zemi un radās sajūtas, ka tā ir pagriezusies uz sāniem, viņš teica CNN raidījumā “Erin Burnett Out Front”.

“Es biju otrādi, visi pārējie arī,” teica cits pasažieris, kurš atradās lidmašīnā. “Mēs centāmies pēc iespējas ātrāk no turienes izkļūt.” Viņš piebilda, ka tad, kad viņš jau bija ārā no lidmašīnas, notika vēl viens sprādziens, bet “par laimi bija ugunsdzēsēji.”

Pēc tam, kad lidmašīna apstājās, “mēs ar galvu uz leju karājāmies kā sikspārņi,” sacīja viens no traģiskā negadījuma pasažieriem. Viņš pats varēja atsprādzēties un nostāties stāvus uz lidmašīnas griestiem, taču dažiem cilvēkiem bija nepieciešama palīdzība, lai tiktu ārā no savām sēdvietām.

Lidmašīnā valdīja haoss. Cilvēki kliedza, mēģinot tikt ārā no lidmašīnas.

Cits reisa pasažieris pastāstīja medijiem, ka pirmās sajūtas, kas viņu pārņēma, bija– “vajag izkļūt ārā!”

“Es redzēju, ka visi šajā lidmašīnā pēkšņi kļuva ļoti tuvi, domājot par to, kā viens otram palīdzēt, kā viens otru mierināt. Tas bija spēcīgi, bet uzreiz pārņēma domas: “Ko tagad darīt? Kā izkļūsim?” viņš piebilda.

Lidmašīnas stjuarti palīdzēja pasažieriem izlauzties pa atvērtajām izejas durvīm, mudinot cilvēkus atstāt mantas, lai gan, kā redzams sociālajos tīklos publicētajos video materiālos, daži pameta lidmašīnu ar savām somām rokās.

Lai gan daži cilvēki tika ievainoti, lielākajai daļai viss ir kārtībā. Taču piedzīvotā panika un neziņa noteikti vēl ilgi liks par sevi manīt.

Guy recording his exit from the flipped over plane in Toronto with the only reaction possible pic.twitter.com/VbQ0DlHwTt

— Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) February 18, 2025