"Meža stigas ar to nebūs nekāds izaicinājums!" Andris Štāls testē "Dacia Sandero Stepway"







Mūsu šīs dienas testa „zirgs” būs Dacia Sandero Stepway. Beidzamais vārds šajā nosaukumā apzīmē to, ka šis auto ir tīri labi piemērots mežonīgākai videi un, lai arī uz priekšu to velk tikai priekšējie riteņi, meža stigas ar to nebūs nekāds izaicinājums.

Pie šī auto stūres aicināsim sēsties vīru, kurš savas dzīves laikā redzējis daudz un dažādus automobiļus.

Andris Štāls ir dzimis 1958. gadā, vairāk nekā 30 gadus viņš ir pavadījis pie dažādu sacīkšu auto stūres un izcīnījis neskaitāmi daudz titulu un medaļu.

Pašlaik Andris ir kompānijas SIA “Nordic Auto Classic” vadītājs, un, kā jau noprotat, šis uzņēmums nodarbojas ar vēsturisko automobiļu restaurāciju un sagatavošanu sacensībām.

