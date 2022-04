Sagrautais “Leroy Merlin” veikals Kijivas tirdzniecības centrā “Retroville”. Turpinot darbu Krievijas tirgū un veicot iemaksas agresorvalsts budžetā, “Leroy Merlin” paradoksālā kārtā ir finansējis pats sava veikala izpostīšanu, kas neiztika arī bez cilvēku upuriem. Foto: Y. Ovsainnikova/UKRINFORM/SIPA/SCANPIX

“Mēs nekarojam ar krievu cilvēkiem”. Franču tirdzniecības giganti nepakļaujas spiedienam aiziet no Krievijas Ieteikt







Ieva Ēvalde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Neraugoties uz sabiedrības spiedienu, franču tirdzniecības gigantam “Association Familiale Mulliez” jeb Mjuljē ģimenei piederošie globālie tirdzniecības tīkli “Auchan”, “Leroy Merlin” un “Decathlon” nav pametuši Krievijas tirgu un ar saviem prāvajiem nodokļiem turpina netieši atbalstīt agresorvalsts karadarbību Ukrainā.

Tiesa, šonedēļ sporta preču tirgotājs “Decathlon”, kas, starp citu, bauda popularitāti arī Latvijā, ir paziņojis, ka uzņēmuma komercdarbība Krievijā tiek apturēta. Tas gan nenozīmē, ka “Decathlon” šo tirgu grasās pamest.

Uzņēmums paziņojumā darbiniekiem norādījis, ka pret Krieviju vērsto starptautisko sankciju dēļ nav spējīgs nodrošināt 92% piegāžu, tomēr turpināšot atbalstīt savu 2500 cilvēku komandu Krievijā. “Decathlon” Krievijā ir atvēris 60 veikalus, no kuriem 22 atrodas Maskavā, bet pārējie 24 citās pilsētās.

Aicina boikotēt “Auchan”

Tikmēr lielveikalu tīkls “Auchan”, kam Krievijā ir 311 veikali, pagājušās nedēļas beigās savā interneta vietnē izplatījis paziņojumu “”Auchan Retail” pozīcija saistībā ar tā darbībām Ukrainā un Krievijā”, kurā citē Zelenski viņa uzrunā Francijas parlamentam, tomēr konformistiski paziņo arī, ka, strādājot Krievijā, pārtikas tirgotājs distancējas no kara.

“”Auchan Retail” var tikai pievienoties Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vēlējumam, ko viņš pauda nesenajā uzrunā Francijas parlamentam, uzstājīgi aicinot pārtraukt karadarbību un ātri atrast veidu, kā atjaunot mieru,” ievadā ziņo “Auchan” pārstāvji, tālāk norādot, ka par savu misiju uzskata cilvēku nodrošināšanu ar pārtiku un ka tieši tādēļ “Auchan” joprojām turpinot darbu arī Ukrainā, tostarp karadarbības zonās.

Krievijā “Auchan” darbinieki darot “to pašu darbu”, tiecoties būt maksimāli tuvu iedzīvotājiem, “kas nav personīgi atbildīgi par kara izraisīšanu”. “Auchan” nevēloties pamest savus darbiniekus, jo, “citējot Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, “mēs nekarojam ar krievu cilvēkiem””.

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba aicinājis boikotēt “Auchan” un citus “Association Familiale Mulliez” veikalus Ukrainā.

“Acīmredzot darba vietu zaudēšana Krievijā ir daudz svarīgāka par dzīvību zaudēšanu Ukrainā. Ja “Auchan” ignorē 139 ukraiņu bērnus, kuri noslepkavoti šajā Krievijas iebrukuma mēnesī, ignorēsim “Auchan” un viņu produktus,” vēstī Kulebas ieraksts sociālās saziņas vietnē “Twitter”.

Pret “Leroy Merlin” vāc parakstus

Pretēji “Auchan” iecienītais DIY sektora būvmateriālu tirgotājs “Leroy Merlin”, sākoties karam, savus sešus veikalus Ukrainā slēdza, izmaksājot darbiniekiem kompensācijas trīs mēnešalgu apjomā, tomēr darbību Krievijā arī šī “Association Familiale Mulliez” uzņēmuma 112 veikali joprojām turpina. Tiek ziņots pat, ka, atsaucoties uz augošo pieprasījumu, ko radījusi konkurējošo veikalu darbības pārtraukšana Krievijā, “Leroy Merlin” plānojis vēl vairāk izvērst darbību agresorvalsts tirgū.

“Leroy Merlin” Ukrainas veikalu tīkla darbinieki jau pirms vairākām nedēļām izvietojuši interneta vietnē “openpetition.eu” petīciju, kurā mudina “Leroy Merlin” pamest Krievijas tirgu. To parakstījuši ap 350 uzņēmuma darbinieku no Ukrainas, kā arī cilvēki no dažādām citām Eiropas valstīm. Līdz vakardienai bija savākts jau vairāk nekā 16 000 parakstu. Zīmīgi, ka lielākais parak­stu skaits saņemts tieši no Francijas.

“The New York Times” Eiropas nodaļa ziņo, ka īsi pēc tam, kad Krievijas raķete trāpījusi “Retroville” lielākajam tirdzniecības centram Kijivā, triecienā iznīcinot arī “Leroy Merlin” veikalu, tā Ukrainas darbinieki pārņēmuši tirgotāja Ukrainas “Instagram” lapu, kurā izvietojuši attēlus ar sabombardēto veikalu un prasību “Pārtrauciet tirdzniecību Krievijā!”.

Aktīvi protesti pret “Leroy Merlin” politiku notiek Francijā un Polijā. Piemēram, “World Today News” informē, ka Gdaņskā pie “Leroy Merlin” veikala sienām protesta dalībnieki piestiprinājuši plakātus ar aicinājumiem “Pārtrauciet atbalstīt slepkavu!”, “Beidziet finansēt Krievijas agresiju!” un tamlīdzīgiem. Polijas veikala vadītājs pat taisnojies protestētājiem, ka viņam neesot ietekmes uz lēmuma pieņēmējiem “Leroy Merlin” galvenajā birojā Francijā.

Miljardieru dinastijas saimniecība

“Association Familiale Mulliez” ir uzņēmumu grupa, kurā līdzās “Auchan”, “Leroy Merlin” un “Decathlon” ietilpst vēl desmitiem citu uzņēmumu, kuru kontrolpaketes īpašnieki ir aptuveni 1000 Mjuljē ģimenes ceturtās, piektās un sestās paaudzes pārstāvji. Tiek lēsts, ka kopējā ģimenes īpašumu vērtība ir ap 24 miljardiem eiro. Krievija “Leroy Merlin” un “Auchan” tīkliem ir otrs lielākais tirgus aiz Francijas.

Kamēr “Association Familiale Mulliez” veikalu sociālo tīklu vietnes pārplūdina negatīvi komentāri un aicinājumi boikotēt šo zīmolu produktus, Francijas prezidents Emanuels Mak­rons pret franču tirdzniecības gigantu konformismu ir pieļāvīgs un nekādus mājienus nedod. Vēl šonedēļ viņš izteicies, ka tas, vai turpināt darbu Krievijā, franču uzņēmumiem “ir viņu pašu brīva izvēle”.