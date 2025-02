Afgāņu patvēruma meklētāju, kurš ceturtdien ar automašīnu ietriecās cilvēku pūlī Minhenes centrā, ievainojot 36 cilvēkus, motivēja islāmisms, paziņojusi Vācijas policija. Aplūkojot pierādījumus, kas iegūti no elektroniskajām ierīcēm, kas tika atrastas pie aizdomās turamā, redzama nosliece uz islāmismu, paziņoja policijas preses pārstāvis.

Pēc incidenta afgānis izkliedza vārdus “Allahu Akbar” (arābu valodā “Dievs ir dižens”) un pēc aizturēšanas skaitīja lūgšanas, atklāja prokurore Gabriele Tilmanne.

24 gadus vecais afgāņu patvēruma meklētājs, kuru Vācijas mediji identificējuši kā Farhadu N., tiek apsūdzēts par tīšu iebraukšanu ar automašīnu “Mini Cooper” arodbiedrības demonstrācijā Minhenē, ievainojot kopumā 36 cilvēkus. Divu cietušo stāvoklis raksturots kā kritisks, bet vēl astoņu ievainoto stāvoklis ir nopietns.

Tilmanne paziņoja, ka aizdomās turamais atzinies, ka tīšām ar automašīnu iebraucis cilvēku pūlī.

Aizdomās turamais legāli dzīvoja Vācijā, strādāja apsardzes jomā, kā arī aktīvi nodarbojās ar fitnesu un kultūrismu. Viņš bija ļoti reliģiozs, regulāri apmeklēja mošeju un publicēja internetā ierakstus ar reliģiskām atsaucēm, atklāja prokurore.

Tomēr “mūsu rīcībā nav pierādījumu, kas liecinātu, ka apsūdzētais ir iesaistīts kādā islāmistu organizācijā, piemēram, “Islāma valstī”,” norādīja prokurore.

