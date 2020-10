Ilustratīvs attēls. FOTO: AFP/LETA/Scanpix

Ministrs: Lietuvas lielajās slimnīcās aizņemti 83% Covid-19 pacientiem paredzēto gultasvietu





Piecās lielākajās Lietuvas slimnīcās pašlaik aizņemti 83% no kopskaitā 401 gultasvietas, kas paredzētas Covid-19 pacientiem, pirmdien paziņojis veselības ministrs Aurēlijs Verīga.

“Slimnīcas paplašina šo skaitu, papildus tiek atbrīvotas 262 gultas. (..) Esmu jau minējis, ka reģionā ir iespēja palielināt [Covid-19 pacientu gultasvietu] skaitu līdz gandrīz sešiem simtiem,“ viņš sacījis žurnālistiem.

Saskaņā ar pirmdien publiskoto Veselības ministrijas statistiku Lietuvas slimnīcās pašlaik ārstējas 322 Covid-19 pacienti, 31 no viņiem atrodas reanimācijas vai intensīvās terapijas nodaļās, 15 pacientiem nepieciešama plaušu mākslīgā ventilācija, bet 119 cilvēku ārstēšanā tiek izmantotas skābekļa maskas. No 17 100 gultasvietām Lietuvas slimnīcās aizņemtas vairāk nekā 10 000, no 651 gultasvietas reanimācijas nodaļās aizņemta 331, no 590 vietām ar plaušu mākslīgo ventilāciju aizņemtas 207, no 6000 gultām ar skābekļa padevi – 1700.

Kā ziņu aģentūru BNS informējusi Viļņas Santaras klīnika, tā pašlaik risina sarunas ar citām reģiona slimnīcām, kuras varētu palīdzēt palielināt Covid-19 pacientiem paredzēto gultu skaitu.

“Runājām ar [Viļnas] Antakalnes slimnīcu – acīmredzot turpmāk, ap nedēļas beigām, būs vajadzīgas kaut kādas alternatīvas. Pašlaik strādājam ar šiem jautājumiem – vai tas būs vienā medicīnas iestādē vai citā,” pastāstījusi klīnikas direktore Aušra Bilotiene-Motiejūniene.

Pēc viņas teiktā, lai gan gultu vēl pietiek, saskaņošana ar citām ārstniecības iestādēm jāsāk jau laikus, lai tās spētu sagatavoties un izlemt, kā pārkārtot darbību un samazināt pārējo pakalpojumu apjomu.

Kā ziņots, Lietuvā pēdējo dienu laikā inficēšanās ar jauno koronavīrusu strauji vēršas plašumā un aizvadītajā diennaktī apstiprināti 766 jauni inficēšanās gadījumi, bet kopumā inficēšanās diagnosticēta 10 949 cilvēkiem.

Vīrusa izraisītā slimība Covid-19 Lietuvā prasījusi pavisam 136 cilvēku dzīvības, bet vēl 47 ar šo vīrusu inficētajiem nāves cēlonis bijis cits.

Pēc Lietuvas Nacionālā sabiedrības veselības centra datiem, 14 dienu kumulatīvais inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 26.oktobrī Lietuvā ir 168,5. Savukārt saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem šis rādītājs ir 145,37.