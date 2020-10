Minskā daudzi tūkstoši protestētāju pieprasa Lukašenko atkāpšanos

Minskas ielās svētdien izgājuši daudzi tūkstoši protestētāju, kas pieprasa Baltkrievijas autoritārā prezidenta Aleksandra Lukašenko atkāpšanos.

Opozīcijas vietne “Hartija’97” ziņo, ka protestētāju skaits Baltkrievijas galvaspilsētā pārsniedzis simt tūkstošus.

Protestētāju kolonna aizgājusi līdz stēlai “Minska-varoņpilsēta” un no turienes devusies tālāk uz Neatkarības pili – Lukašenko darba rezidenci, ziņo aģentūra “Interfax”.

Protesta akcijas svētdien notiek arī citur Baltkrievijā.

Cilvēktiesību aizstāvības centrs “Vjasna” (“Pavasaris”) ziņo, ka notikušas protestētāju aizturēšanas Minskā, Brestā, Gomeļā, Grodņā, Lidā, Pinskā, Rečicā. Starp aizturētajiem ir arī žurnālisti.

Protestētāju izklīdināšanai Lidā izmantota asaru gāze, vēsta vietējie plašsaziņas līdzekļi, atsaucoties uz aculieciniekiem.

🇧🇾 Iedzīvotāji turpina pulcēties pie kara memoriāla #Minska #Baltkrievija. Galvaspilsētā slēgtas 12 metro stacijas, kas kavē ierašanos no attālām apkaimēm un piepilsētām.

