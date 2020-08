Minskā notiek sieviešu solidaritātes gājiens

Minskā sestdien aptuveni 10 000 sieviešu devušās solidaritātes gājienā, apliecinot atbalstu varas iestāžu vardarbībā cietušajiem un aizturētajiem līdzpilsoņiem.

Sievietes, kas tērptas lielākoties Baltkrievijas brīvības karoga krāsās – baltā un sarkanā – soļo pa galvaspilsētas Neatkarības prospektu, pieprasot izmeklēt demonstrantu piekaušanas faktus, atbrīvot politisku iemeslu dēļ aizturētos un ieslodzītos un sarīkot valstī jaunas vēlēšanas.

Gājienam seko drošības struktūru tehnika, milicija brīdina, ka protesta akcija ir nelikumīga. Sievietes netiek aizturētas, taču slēgtas vairākas ielas un metro stacijas un ziņots par atsevišķu vīriešu aizturēšanu.

Tiešraides laikā aizturēti “Radio Brīvība” Baltkrievijas redakcijas žurnālisti, ziņots arī par “Deutsche Welle” žurnālista aizturēšanu.

Grand Women's march of Solidarity is taking place in Minsk today. Thousands are taking part. The central streets and squares are cordoned off by the police. But people get together anyway. They hold flowers, flags, posters. They are chanting: "Lukashenka – to the police van" pic.twitter.com/2zouGCq925

— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 29, 2020