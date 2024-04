Foto: Ieva Lūka/LETA

Miris Latvijas Bankas padomes loceklis un kādreizējais finanšu ministrs Vilks Ieteikt







Miris Latvijas Bankas padomes loceklis un kādreizējais finanšu ministrs Andris Vilks, aģentūrai LETA pavēstīja Latvijas Bankā.

Reklāma Reklāma

Vilks miris nedēļas nogalē 60 gadu vecumā pēc ilgstošas slimības.

No 1987. līdz 1994.gadam Vilks strādāja valsts iestādēs un nevalstiskajās organizācijās, bet no 1995. līdz 2010.gadam viņš strādāja tagadējā “SEB bankā”, tostarp no 2007. līdz 2009.gadam viņš bija bankas galvenais ekonomists.

No 2005. līdz 2010.gadam viņš bija Finanšu nozares asociācijas (iepriekš Latvijas Komercbanku asociācijas) Ekonomikas un monetārās komitejas vadītājs, bet no 2007. līdz 2008.gadam Vilks bija Latvijas valdības Makroekonomiskās situācijas stabilizācijas grupas dalībnieks.

Vilks tika ievēlēts 10. un 11.Saeimā no apvienības “Vienotība” saraksta un no 2010. līdz 2014.gadam viņš bija finanšu ministrs, kā arī Latvijas pilnvarnieks Pasaules Bankā, Eiropas Investīciju bankā, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā, Ziemeļu Investīciju bankā un Eiropas Padomes bankā. 2008. un 2009.gadā Vilks bija Ministru prezidenta Ivara Godmaņa, bet 2009. un 2010.gadā – Ministru prezidenta Valda Dombrovska ārštata padomnieks ekonomikas un finanšu jautājumos, kā arī Latvijas Lielo pilsētu asociācijas ekonomikas padomnieks.

Vilks 2020.gada februārī-oktobrī bija Eiropas Investīciju bankas Baltijas valstu reģionālās pārstāvniecības Viļņā vecākā amatpersona institucionālajos jautājumos, bet 2016.-2020.gadā viņš bija Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas Londonā izpilddirektors un Direktoru padomes loceklis, pārstāvot Eiropas Investīciju banku kā akcionāru, kā arī 2017.-2019.gadā viņš bija Audita komitejas vadītāja vietnieks, bet 2016.gadā – Eiropas Investīciju bankas Luksemburgā vecākais padomnieks un 2013. un 2014.gadā – Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes priekšsēdētāja vietnieks, pārstāvot Latviju.

2020.gada 1.oktobrī Saeima Vilku iecēla Latvijas Bankas padomes locekļa amatā uz piecu gadu termiņu, kas sākās 2020.gada 16.novembrī.

Viņš ir Igaunijas Māras Zemes krusta ordeņa kavalieris.

Vilks dzimis 1963.gada 15.jūnijā.