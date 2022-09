Foto: publicitātes

Mārcis Vilcāns, VAS “Latvijas Pasts” vadītājs, speciāli LA.LV

Digitalizācija, kas īsā laikā ir pamatīgi ietekmējusi teju visas dzīves jomas, maina arī pasta uzņēmumu darbības profilu. Mūsdienīgs pasta pakalpojumu sniedzējs vairs nav tikai korespondences piegādātājs, bet gan moderns loģistikas uzņēmums.

Arī “Latvijas Pasts” šodien nav salīdzināms ar to uzņēmumu, kādu atceramies 5–10 gadus senā pagātnē. Un, kaut arī digitalizācija ir jaunais virzītājspēks, vienlaikus tā ir tikai reakcija uz fundamentālām pārmaiņām, kas notiek sabiedrībā un tās paradumos, – un notiek ļoti strauji.

Mainās klientu paradumi

Ja vēl pavisam nesen pasts bija vienas pieturas aģentūra, kur klients vienlaikus atrisināja vairākas vajadzības – nosūtīja vēstules, kaut ko nopirka un pie viena samaksāja kādu rēķinu, – tagad liela daļa finanšu pakalpojumu ir pārcēlusies uz digitālo vidi.

Pasta galvenā funkcija šodien ir viss, kas saistīts ar sūtījumu, tajā skaitā e-veikalos iegādāto preču, saņemšanu. Ar sūtījumiem pasta pakalpojumu nozarē šobrīd saprot jebkādus sūtījumus: no maziem, vēstuļveidīgiem līdz ļoti apjomīgiem – kravām, ko liek uz paletēm. Ja agrāk pašsaprotams bija dalījums vēstulēs un pakās, tagad runājam tikai par lieliem un maziem sūtījumiem.

Un tie jāpiegādā klientam iespējami draudzīgākā veidā.

Tikmēr paši klienti kļūst arvien prasīgāki un negrib spert nevienu lieku soli. Mēs negribam tērēt laiku pasta nodaļas apmeklējumam un gaidīt savu pakalpojumu saņemšanu. Pastam ir jābūt pa ceļam – tuvu darbavietai vai mājām, veidojoties plašam pasta un klientu saskarsmes punktu tīklam.

Pakomāti ir šādi digitāli saskarsmes punkti, kas aizstāj tradicionālās pasta nodaļas, atbrīvojot no nepieciešamības gaidīt rindā. Savukārt lauku teritorijās ar zemu iedzīvotāju blīvumu pasta pakalpojumu sniedzēji dodas pie klienta uz mājām, un šāda tendence vērojama visā pasaulē.

Latvijā tas kļuvis sevišķi aktuāli pēc Covid-19 pandēmijas, kas vēl vairāk ietekmēja klientu vēlmi saņemt pakalpojumus dzīvesvietā, un administratīvi teritoriālās reformas, kad daudzi pašvaldību un pagastu centri, kuros nereti darbojas arī pasta nodaļa, tiek slēgti.

Cilvēki arvien vairāk uzturas virtuālajā vidē, mainās viņu iepirkšanās paradumi, un pandēmijas laiks to ir tikai veicinājis. Ja pirms 10 gadiem pasts nozīmēja galvenokārt saraksti – vēstules, rēķinus, presi –, tagad tas viss ir digitalizēts, un pasta pakalpojumu sniedzēji apgūst pavisam citu segmentu – attālinātu iepirkšanos.

Pēdējos gados visā pasaulē ir būtiski pieaudzis e-komercijas apjoms, bet Covid-19 pandēmijas apstākļos, kad klātienes iepirkšanās nebija iespējama, tiešsaistes pirkumu un sūtījumu apmēri palielinājās līdz nebijuši augstam līmenim.

Lai gan pašlaik ir vērojama sūtījumu apjoma stabilizācija un pat zināms atslābums, ko ietekmējusi gan pagājušā gada jūlijā Eiropas Savienībā ieviestā atmuitošanas sistēma un PVN maksājumi no pirmā centa trešo valstu sūtījumiem, gan šābrīža inflācijas krasais kāpums un visa veida izmaksu lēciens, ilgtermiņā šo sūtījumu apjoms turpinās augt.

Domāju, ka jau pārskatāmā nākotnē pasta nodaļas, kādas tās pazinām agrāk, kļūs par retumu, un galvenais uzsvars pilnībā nosvērsies uz sūtījumu piegādi un izsniegšanu, saglabājot tikai būtiskākos papildpakalpojumus, ko nav iespējams sniegt interneta vidē.

Pasta pakalpojumi sasniedz jaunus ātruma rekordus

Digitalizācija ir neatgriezeniski mainījusi arī pasta pakalpojumu ātrumu. Par pienākušu sūtījumu dažās sekundēs nosūtīta īsziņa ļauj jau pēc 10 minūtēm pa ceļam uz darbu vai mājām saņemt gaidīto preci pasta nodaļā vai pakomātā. Šodien pasts ir aktīvs spēlētājs intensīvā sacensībā, kas notiek caur tehnoloģiskiem risinājumiem un kurā vienlaikus piedalās gan publiskā, gan privātā sektora spēlētāji.

Pakomāts, kas nupat vēl bija “karsts” jaunums, šodien vairs nešķiet nekas īpašs. “Latvijas Pasts” kopā ar savu meitasuzņēmumu iet vēl soli tālāk, strādājot pie personalizēta produkta – mājas pakomātiem, kurus katras privātmājas īpašnieks varēs novietot pie sava mājas un kuros varēs saņemt ne tikai pasta sūtījumus, bet arī ēdienu piegādes un citu kurjerkompāniju sūtījumus.

Tāpat arvien reālistiskāki kļūst digitāli sūtījumu noformēšanas risinājumi, tostarp iespēja ērti un vienkārši sakārtot muitas informāciju bez nepieciešamības aizpildīt dažādas veidlapas, un pakomāti kļūst par vietu, kur “nomest” paciņu nosūtīšanai uz jebkuru pasaules malu.

Vēl viens aktuāls virziens ir robotizācija – alternatīva tradicionālajām piegādēm ar pastnieka vai kurjera starpniecību. Labs piemērs tam ir “Latvijas Pasta” pakomātu tīklā pērn integrētais Latvijā pirmais paku tornis – efektīva un moderna sūtījumu izsniegšanas iekārta ar automatizētu sūtījumu izsniegšanas funkciju. Piecus metrus augstais tornis ir ne tikai ietilpīgs, bet arī ļoti kompakts, saudzējot vides resursus. Paku torņa izvietošanai nepieciešami vien 5,4 m2, bet tajā var uzglabāt līdz pat 500 sūtījumu vienlaikus.

Paku torni izstrādājis Igaunijas jaunuzņēmums “Cleveron”, un tā vadība balstās mākoņprogrammatūrā, ko viegli integrēt ar citām sistēmām. Inovatīvā paku torņa izvietošana ir viens no “Latvijas Pasta” mērķtiecīgas modernizācijas soļiem līdzās tādiem jaunievedumiem kā moderns un ērts sūtījumu atmuitošanas rīks klientiem un pilnībā automatizēta sūtījumu šķirošanas līnija, ko vada mākslīgais intelekts.

“Latvijas Pasts” ir veicis arī pirmos dronu testus. Tie varētu atvieglot sūtījumu piegādi teritorijās ar specifiskiem ģeogrāfiskiem nosacījumiem, piemēram, ja preses izdevumi jāpiegādā mājsaimniecībai pāri upei, bet tuvākais tilts atrodas vairākus kilometrus tālāk. Ērtāk un ātrāk būtu pārcelt sūtījumu pāri upei ar dronu.

Nākotnē – attīstīta loģistika, virtuāli risinājumi un vieta inovācijām

Var prognozēt, ka turpmākajos 5–10 gados “Latvijas Pastam” būs nozīmīga loma kravu sūtījumu segmentā. Latvijas mērogā komerckravas pārvadājam jau tagad, bet noteikti attīstāms potenciāls ir arī aviokravas. Tāpat digitalizācija ļaus ar pasta pakalpojumu sniedzēju palīdzību vēl vairāk uzlabot klientu pieredzi, iepērkoties e-veikalos.

Augšupejoša tendence pasaulē ir veidot lokālas noliktavas lielajiem e-komercijas tirgotājiem. Tas darbojas šādi: “Latvijas Pastam” ir noliktava, piemēram, populārākajām AliExpress precēm.

Klients izvēlas preci internetveikalā, samaksā par to, bet tālāk jau veikals informē “Latvijas Pastu”, kas sūtījumu komplektē tepat, vietējā noliktavā, un tas nav jāsūta no Ķīnas, ievērojami saīsinot gaidīšanas laiku. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc plānojam būvēt papildu noliktavu telpas, lai nodrošinātu gan komerckravu, gan noliktavas pakalpojumus.

Atklāts paliek jautājums, cik ļoti klientam pēc 5 vai 10 gadiem būs vajadzīgas taustāmas lietas un ko varēs pārcelt uz digitālo vidi. Viens šāds virziens, kurā “Latvijas Pasts” jau sper pirmos soļus, ir digitālās pastmarkas, ko kolekcionāri varētu pirkt un pārdot digitālajā vidē – kaut kas līdzīgs kriptovalūtai, bitkoinam, kas nav taustāms, bet kam ir vērtība.

Cik daudziem tas būs interesanti – rādīs laiks, bet tā noteikti ir iespēja iet laikam pa priekšu.

Pasts mainās – tāpat kā uz ielām vairs neredzam telefona būdiņas, mainās un vēl vairāk mainīsies ainava, kurā vairs neredzēsim pirms desmitgadēm veidotu pasta nodaļu tīklu, vietā nākot mūsdienu patērētājam atbilstošākiem risinājumiem. “Latvijas Pasts” patlaban sper ievērojamu soli šajā virzienā, uzsākot 120 jaunu āra pakomātu izvietošanu un veidojot unikālu kombināciju, kas apvienos gan iekštelpu, gan āra pakomātu piedāvājumu.

