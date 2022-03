Latvijas pasts Foto: Ieva Leiniša/LETA

Brīdina par krāpniecību "Latvijas pasts" vārdā







Informācijas tehnoloģiju (IT) drošības incidentu novēršanas institūcija “Cert.lv” šodien saņēmusi vairākus ziņojumus par krāpnieciskiem e-pastiem, kas sūtīti it kā AS “Latvijas pasts” vārdā, ziņo “Cert.lv”.

Krāpnieki e-pastā aicina iedzīvotājus veikt piegādes apmaksu par kādu aizkavētu sūtījumu, un norādītā apmaksas saite ved uz viltus vietni, kas domāta norēķinu kartes datu izkrāpšanai.

“Cert.lv” redzeslokā pēdējo divu nedēļu laikā nonākušas vismaz divas šādas krāpšanas kampaņas, kur krāpnieki izliekas par “Latvijas pastu” un aicina iedzīvotājus apmaksāt aizkavētu sūtījumu piegādi. “Cert.lv” un “Nic.lv” uzturētais ugunsmūris ir pasargājis vairāk nekā 200 lietotājus no viltus vietnēm, kas izmantotas šo kampaņu ietvaros, aģentūrai LETA norādīja “Cert.lv” pārstāve Madara Krutova.

Realitātē krāpniecisko e-pastu saņēmēju skaits varētu būt ievērojami lielāks, jo ne visi iedzīvotāji izvēlas par šādiem e-pastiem ziņot.

“No 2021.gada 1.jūlija visām precēm, kuras persona iegādājas ārpus Eiropas Savienības, tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Lai saņemtu šādus sūtījumu, preces ir jādeklarē muitā un par tām jāsamaksā PVN. Attiecīgi šī kārtība daļai iedzīvotāju vēl ir relatīvi jauna un neskaidra, tāpēc krāpnieki šo “muitā aizturēto sūtījumu” tematiku steidz pielāgot savām kampaņām,” šo krāpniecisko e-pastu pieaugumu skaidro Krutova.

Uzmanību! Šodien masveidā saņemam ziņojumus par krāpniecisku e-pastu vilni, kur krāpnieki izliekas par @latvijas_pasts un aicina iedzīvotājus veikt piegādes apmaksu par kādu aizkavētu sūtījumu. E-pastā dotā saite ved uz viltus vietni, kas domāta norēķinu kartes datu izkrāpšanai. pic.twitter.com/BGtO9H1oVL — CERT (@certlv) March 11, 2022

“Cert.lv” rīcībā šobrīd nav informācijas, ka kāds būtu cietis finansiālus zaudējumus šajos uzbrukumos. Ja gadījumā kāds iedzīvotājs savus norēķinu karšu datus tomēr ir ievadījis šajās pikšķerēšanas vietnēs, viņi tiek aicināti operatīvi sazināties ar savu banku.

Lai izvairītos no krāpniecības, jāpievērš uzmanība e-pasta adresei, no kuras saņemta ziņa. “Cert.lv” atgādina, ka īstā “Latvijas pasts” e-pasta adrese beidzas ar “pasts.lv”.

“Cert.lv” ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta struktūrvienība, kuras uzdevumi ir uzturēt vienotu elektroniskās informācijas telpā notiekošo darbību atainojumu, sniegt atbalstu informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanā vai koordinēt to novēršanu Latvijas IP adrešu apgabalos un “.lv” domēna vārdu zonā.