Anita Muižniece Foto: Ieva Leiniša/LETA

Muižniece: Nav pieņemami slēgt klātienes mācības, ja būs vaļā grāmatnīcas un ziedu veikali Ieteikt







Tas nav pieņemami, ka no vienas puses plānots uz laiku slēgt klātienes mācības vecākajās klasēs, ja tajā pašā laikā pašlaik valdības rīkojuma projektā paredzēts atstāt vaļā grāmatnīcas un ziedu veikalus, šodien valdības sēdē sacīja izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (JKP).

Pašlaik notiek valdības sēde, lai lemtu par tā dēvētā lokdauna jeb stingrāku ierobežojumu noteikšanu Covid-19 izplatības mazināšanai.

Ministre pauda bažas, lai gan mācības klātienē būs slēgtas, joprojām būšot atļauts ar uzņēmuma bankas karti “blandīties” pa “Depo” veikaliem, tomēr Valsts kancelejas Jānis Citskovskis norādīja, ka attiecībā uz “Depo” šāda iespēja nebūšot, jo runa būšot tikai pār āra tirdzniecību.

Muižniece norādīja, ka nevar atbalstīt un nav pieņemami, ka skolas klātienē tiek slēgtas, bet, tajā pašā laikā paliek tiesības klātienē pulcēties vairākās citās vietās. Kā vēl vienu piemēru viņa arī minēja, ka kultūras jomā pūtējorķestri varēs turpināt mēģināt klātienē, kā arī cilvēki varēs turpināt atpūsties viesnīcās un līdzīgās vietās.

Izglītības ministre brīdināja, ka šāda pieeja būs “uzvaras gājiens” nevakcinētajiem, kuri norādīs uz šādu neatbilstošu regulējumu dažādās jomās.

Muižniece arī atkārtoja argumentus par to, ka Latvijā ir bijis visilgākais attālināto mācību laiks Eiropā, kā ar to, ka pandēmijas laikā ir notikušas jauniešu pašnāvības, ņemot vērā Covid-19 ietekmi uz jauniešu psihisko veselību.

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vadītāja Inga Vanaga valdības sēdē piekrita Muižnieces teiktajam, sakot, ka tāpat būtu jāsaglabā iespējas vakcinētie nodarbinātajiem saglabāt iespējas veikt arī antigēnu Covid-19 testus. Reizē viņa pauda, ka, ja valdība pieņemtu rīkojumu tā esošajā redakcijā, izglītības nozarei būtu nepieciešama skaidra atbilde, ka, neskatoties uz Covid-19 izplatības rādītājiem, no 15.novembra skolām ir jābūt vaļā jebkādos apstākļos.

Tikmēr satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) uzsvēra, ka nav jāmēģina pakļauties “ārējo spēku ietekmei”. Pēc viņa teiktā, sarunā ar Rīgas vicemēru Vilni Ķirsi (JV) arī viņš apšaubījis, ka uzrakstītais rīkojums samazinās, piemēram, sabiedriskā transporta izmantošanu. “Ir arī citi, kas no malas vērtē, vai tas ir “lokdauns” vai nav,” sacīja Linkaits.

Tāpat viņš apgalvoja, ka rīkojumā “nakts melnumā” ierakstīts punkts, kas paredz, ka pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji, kuri saņem dotācijas no pašvaldībām, nepiemēro braukšanas maksas atvieglojumus. Par to Linkaits neesot zinājis un tas neesot izdiskutēts. “Ir daudz detaļas, kas jāizdiskutē, kas nakts melnumā ierakstīts rīkoumā, jo viens vai otrs politiskais spēks sapratis, ka nav iespējams realizēt to, kas iepriekš solīts,” teica Linkaits.

Kā ziņots, no ceturtdienas, 21.oktobra, valstī paredzēts ieviest īpaši stingrus Covid-19 ierobežojošos pasākumus jeb “lokdaunu”.