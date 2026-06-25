Mums īpaši jāpārdomā katrs lēmums, nevis pārlieku jāpaļaujas uz NATO! Šrāders norāda uz drošības izaicinājumiem 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Latvijas Ārpolitikas institūta vecākais pētnieks, LATO valdes loceklis un RTU Liepājas akadēmijas direktors Sandis Šrāders uzsver, ka Latvijai drošības un aizsardzības jomā nepieciešama konsekventa attīstība un elastība, ņemot vērā mainīgos ģeopolitiskos apstākļus.
Viņš norāda, ka valsts drošības sistēmai jābūt noturīgai arī politisku pārmaiņu vai īslaicīgu krīžu gadījumā, jo aizsardzība, iekšējā drošība un militāro spēju attīstība ir prioritāras jomas. Ierobežoto resursu dēļ Latvijai, viņa ieskatā, jābūt īpaši pārdomātai lēmumu pieņemšanā salīdzinājumā ar lielvalstīm.
Šrāders uzsver, ka mūsdienu karadarbība būtiski mainās, īpaši pieaugot dronu un tehnoloģiju nozīmei, tāpēc arī karavīru prasmes kļūst plašākas – no kaujas iemaņām līdz inženiertehniskām spējām. Viņš akcentē nepieciešamību attīstīt gan tehnoloģiskās spējas, gan loģistiku un uzņemošā valsts atbalsta sistēmu.
Tāpat viņš norāda, ka Latvijai jāmazina pārlieka paļaušanās tikai uz sabiedroto palīdzību un NATO 5. pantu, vienlaikus stiprinot pašas aizsardzības spējas, tostarp Zemessardzi un inovācijas militārajā jomā. Šobrīd, viņaprāt, Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos notiek pozitīvas pārmaiņas, kas vērstas uz modernāku un praktiskāku aizsardzības sistēmu.