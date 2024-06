“Mums Latvijā ir parādījušies lāči!” Kristaps Ceplis uzsver, ka Latvijā pēdējo 300 gadu laikā ir visvairāk mežu, nekā jebkad tie bijuši Ieteikt







“Fakti liecina, ka pēdējo 300 gadu laikā mums šobrīd ir visvairāk mežu, nekā tie bijuši. Pēdējo 100 gadu laikā mums meži ir dubultojušies. Līdz ar to es teiktu, ka Latvija ir labs piemērs Eiropā un pasaulē, kā tas vispār viss notiek,” tā TV24 raidījumā “Saimnieks. Zeme. Valsts” sacīja biedrības “Zaļās mājas” pārstāvis Kristaps Ceplis, diskutējot par mežsaimniecības nozari, Zaļo kursu un klimata pārmaiņām.

Ceplis norādīja, ka tam ir “objektīvi iemesli”, kādēļ meži Latvijā ir dubultojušies, proti, okupācijas laiks un tamlīdzīgi.

“Bet tajā pašā laikā, manuprāt, kopš neatkarības atgūšanas brīža mēs esam pierādījuši, ka tajā sākuma vājuma brīdī, kad mums trūka resursu – cilvēkiem trūka naudas, un viņi cirta un pārdeva, tad mēs esam ļoti izauguši līdz tādai pārdomātai mežu apsaimniekošanas rīcībai, kurā viss ir loģiski un notiek attīstība, kurā nenotiek degradācija,” savu viedokli pauda Ceplis TV24 raidījumā.

Turklāt biedrības “Zaļās mājas” pārstāvis pastāstīja, ka tieši šī raidījuma filmēšanas dienā saņēmis “bildīti no Saulkrastu apkārtnes, kur staigā lācis apkārt”. “Kad mēs runājam par dabas daudzveidību, par dabas aizsardzību un mežiem, tad mums arī ir vērts atcerēties, ka mums Latvijā ir parādījušies lāči! Mums ir ienākuši zeltainie šakāļi, mums ir lielas ērgļu populācijas, respektīvi, nav tā, ka kaut kas šausmīgi dzīvajā dabā kopumā slikts notiktu,” uzskata Ceplis.

Viņaprāt, visam, runājot par dabu, esot jābūt tendētam uz cilvēku. “Mēs nedrīkstam panākt situāciju, ka mēs neko tagad nedarām mežos, jo tad mēs arī pazaudēsim cilvēkus. Mums ir piemēri. Mēs redzam, kā notiek cilvēku ekonomiskā migrācija. Notiek tāpēc, ka viņiem nav nodarbinātība, vai viņi nevar nopelnīt tik, cik vēlētos vai citur var nopelnīt. Spēcīga valsts var pastāvēt visās nozīmēs tikai tad, ja tā ir ekonomiski spēcīga! Tad arī tā varēs ieguldīt savā vides aizsardzībā un visās citās aizsardzībās,” sacīja Ceplis.

Tāpat Ceplis uzskata, ka “Latvijas merkantils pienākums” ir panākt to, ka mēs neesam tik drastiski mežu apsaimniekošanas jomā. “Panākt to, ka mēs kā Latvijas pilsoņi un iedzīvotāji varam iet tajā mežā, varam izmantot un to baudīt, bet, protams, cieņpilni – necūkot mežu, neizniekot mežu, atjaunot to un rūpēties. Tas ir tas, kas mums ir jāpanāk,” norādīja biedrības “Zaļās mājas” pārstāvis Ceplis TV24 raidījuma “Saimnieks. Zeme. Valsts” diskusijā par mežsaimniecības nozari un turpmāko tās attīstību.