“Tā vieta, kas tagad ir Ungārija un Slovākija, kur blakus ir faktiski Austrija, – šo trīs valstu robežpunktu tuvumā situācija ir tāda, ka slimība ir izplatījusies noteiktā teritorijā. Ir skarti ap 15 tūkstošiem dzīvnieku, kas ir daudz. Un tas nozīmē, ka šie 15 tūkstoši dzīvnieki būs jānokauj – tas ir milzīgs apjoms, tie ir milzīgi zaudējumi,” tā šodien intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” sacīja zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS), komentējot 16.aprīlī izskanējušo Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) vēsti, ka šobrīd Eiropā ir konstatēti vismaz desmit mutes un nagu sērgas uzliesmojumi – četri Ungārijā un seši Slovākijā.

“Šī ir ļoti nopietna ekonomiskā slimība, kura ir infekcioza un izplatās diezgan ātri, ja netiek veikti nekādi pasākumi. Tāpēc tās teritorijas tiek norobežotas. Tas ir izdarīts arī Austrijas pusē, kur piesaistīta palīgos pat armija, lai ierobežotu preču un cilvēku kustību. Mums Latvijā šobrīd ir droši. Tas punkts pa ceļiem ir aptuveni 1400 km attālumā, tā kā bažu nav,” apgalvoja zemkopības ministrs Krauze.

“Mēs esam sanākuši kopā Krīzes Padomes sanāksmē, kur apspriedām šo jautājumu. Fakts ir tāds, ka mēs, pirmkārt, informējam visus Latvijas lauksaimniekus, dzīvnieku turētājus par to, ka ir jāievēro drošības pasākumi, ka nevajag šobrīd pirkt dzīvniekus no šīm teritorijām – no Ungārijas un Slovākijas, kamēr tā slimība tur plosās,” piebilda zemkopības ministrs.

Krauze pauda cerību, ka dzīvnieku mutes un nagu sērga nenonāks līdz Latvijai, bet ja infekcija “pietuvosies jau tuvāk Polijas un Lietuvas robežai, piemēram, kaut kur pie Varšavas”, tad Latvijas atbildīgajām iestādēm ir plāns, kā uz Latvijas-Lietuvas robežas sākt veikt veterināro kontroli.

“Tātad tā nav klasiskā robežkontrole, ko veic uz robežas, bet gan veterinārā kontrole, kas var tikt atjaunota ar mērķi pārbaudīt kravas. Un attiecīgi vienā brīdī, kad [infekcija] pietuvosies tuvāk mūsu robežai, tad noteikti uz robežām dezinficēsim automašīnas, kas notiek tajās zonās, kur mašīnas brauc ārā un iekšā. Tās tad noteikti ir jādezinficē,” skaidroja Krauze, vēlreiz TV24 raidījumā uzsverot, ka visi šie drošības pasākumi ir pārrunāti visaugstākajā līmenī un rīcības plāns ir skaidrs, lai pasargātu Latviju no dzīvnieku mutes un nagu sērgas, kas plosās atsevišķās Eiropas valstīs.

