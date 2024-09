“Mums nepietiek ar tādu agro brīdināšanu, kāda mums pašreiz ir, jāmācās no ukraiņiem,” uzskata drošības eksperts Ieteikt







Tā ir kārtējā mācība: mums nepietiek ar tādu agrās brīdināšanas sistēmu, kāda mums pašreiz ir, mums jāskatās drīzāk uz to, kā to dara Ukraina. Tur ir ne tikai radari un vizuāļi, tur ir arī akustiskā konstatēšana un sistēma, kas atšķiras no mobilajiem tālruņiem, tā par šo tēmu TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” klāstīja Jānis Kažociņš, Ģeopolitikas pētījumu centra vecākais pētnieks, SAB direktors (2003-2013).

Ukraiņiem ir sistēmas, kas spēj atšķirt gaisā dažādu uzbrūkošo dronu veidus, ukraiņu sistēmas spēj konstatēt dronu tuvošanos pat agrāk nekā radari, kas mozīmē, ka arī mums jādomā par šādām sistēmām, saka eksperts, norādot, ka te nevar būt runa par duci vai pusduci akustisko sensoru, jo ukraiņiem kara pirmajā fāzē bijis tādu vismaz 1500.

“Es droši varu sacīt, ka TET un LMT augsti stāvošas personas ir jau sen par šo visu interesējušās, bijušas komandējumos pieredzes apmaiņā uz Ukrainu, lai saņemtu šāda veida informāciju un spētu izdomāt, kā to izmantot Latvijā,” atzīst Kažociņš.