“Mūs izspiego un datus nodod amerikāņiem!” Elviss Strazdiņš vērš uzmanību uz lietotnes “112 Latvija” darbību 20
Drošības situācija Latvijā un Baltijā pēdējā laikā kļuvusi saspringtāka, jo pašlaik neidentificēti droni vairākkārt radījuši apdraudējumu mūsu gaisa telpai. Šādi incidenti sabiedrībā vairo bažas un atgādina, ka civilās aizsardzības un pretgaisa drošības gatavība joprojām ir jāstiprina.
Šādās situācijās noderīga ir lietotne “112 Latvija”, kas ļauj ātri sazināties ar operatīvajiem dienestiem, nosūtīt informāciju par notikušo un palīdz precīzāk noteikt atrašanās vietu. Tā ir praktisks rīks, kas krīzes brīdī var paātrināt palīdzības sniegšanu. Tomēr programmētājs, kurš vairāk pazīstams kā “krāpnieku mednieks”, Elviss Strazdiņš, vietnē “X” pievērsis uzmanību kādai būtiskai niansei, kas skar šo lietotni.
“Vai kāds man var izskaidrot, kāpēc mūsu kritiskās infrastruktūras lapā (112) izmanto “Google Analytics”? Respektīvi, kāpēc mūsu dati tiek atdoti šim amerikāņu uzņēmumam, kuram privātuma ziņā nav tā labākā reputācija?” jautā Strazdiņš.
Komentāru sadaļā, atbildot uz jautājumu, kāpēc viņš pieprasa šādu skaidrojumu, eksperts piebilst: “Tas bija jautājums, un tas nav jāpaskaidro tikai man. Tas ir jāpaskaidro visiem nodokļu maksātājiem, kāpēc par mūsu maksāto nodokļu naudu tiek veidots serviss, kurš mūs izspiego un datus nodod Google.”
Komentāru sadaļā dažādi ļaudis izsaka savas versijas, kādēļ lietotnē tiek izmantots kritizētais “Google Analytics”:
“Tajā mājaslapā ļoti labi var redzēt, ko viņi ievāc un ko ne. Ja tevi tik ļoti uztrauc, ka viņi redz, ko tu spied un kā lieto lapu, tad pretjautājums — kāpēc gan nevākt trafika datus? Bez tiem vispār nevar saprast, vai mājaslapa tiek apmeklēta un kā cilvēki to izmanto.”
“Tāpēc, ka šo lapas versiju taisīja ne tādam mērķim, kādam to tagad ieplānojuši izmantot. Lieli foto utt. Tā nav ātra. Viss tur, naf*g, jādzēš nost un jātaisa ātra, viegla WAP – jā, jā 😀 – stila lapa.”
“Tāpēc, ka par 1 miljonu nekas vairāk nesanāk.”
“Tāpēc, ka tad, kad to pasūtīja, nedomāja, ka tā kļūs par kritiskās infrastruktūras lapu. Kad vajadzība piespieda, sāka taisīt kā kritiskās infrastruktūras sastāvdaļu, bet izrādījās, ka tam nav derīga. Tagad sēž un domā, ko darīt – mest ārā, un Valsts kontrole pakārs, vai pasūtīt jaunu, kam naudu valdība nedos.”
“Ienākot tajā lapā, tev tika piedāvāts nepiekrist statistikas sīkdatnēm, un ir iespēja iepazīties ar iemesliem, kāpēc šīs sīkdatnes ir vajadzīgas. Iespējams, esi piekritis sīkdatnēm, neizlasot informāciju.”
— Elviss Strazdiņš 🇱🇻 🇺🇦 (@elnormous) May 25, 2026