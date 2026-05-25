"Liekulība un mantkārība iet roku rokā!" Šuvajeva pensijas jautājums kādam rada jautājumus par viņa lasītprasmi
Medijos jau iepriekš ziņots, ka Saeimas deputāts Andris Šuvajevs amatpersonas deklarācijā norādījis, ka 2025. gadā pensijā esot saņēmis teju 5000 eiro. Par to sākās diskusijas ar smaidu – kā gan 34 gadu vecumā kāds var saņemt pensiju?
Vēlāk gan izrādījās, ka atbilde ir skumja. “Politiķiem un viņu tehnologiem, kas kampaņā pret progresīvajiem pazaudējuši mēra sajūtu paskaidroju: Pērn VSAA man izmaksāja daļu no tēva uzkrātā 2. pensiju līmeņa. Naudu, ko es labprāt nekad nebūtu saņēmis. Ņirgas par potenciālu invaliditāti vispār ir jauns līmenis,” viņš rakstīja soctīklā “X”.
Tiesa gan, diskusijas tas neapturēja, jo arī šis neizklausoties loģiski un saprotami.
Ir vērts uzmanīgi izlasīt Katrīnas Iļjinskas ierakstu soctīklā “X”, jo viņa noformulējusi vairākus būtiskus jautājumus, ko rada minētie paziņojumi.
“Man vispār tas Šuvajeva gadījuma liekas lielisks, hrestomātisks. Līdzjūtība par Tēta zaudēšanu, protams, bet:
1) neprot deklarācijā norādīt pareizi, kas tas ir, lai gan ailes tur pietiek;
2) saka, ka tas ir mantotais 2.pensiju līmenis, kur “labprāt nebūtu saņēmis”;
3) vienlaikus labprāt nesaņemto pensiju nevis manto un uzkrāj papildus savam 2.pensiju līmenim, bet izvēlas atdot 1/4 daļu valstij un izņemt naudu uzreiz, apliecinot “ticību” pensiju sistēmai;
4) līdz brīdim, kamēr koalīcija turas, nebalso PAR 2.līmeņa izņemšanu, bet atturas, lai izmaiņas netiktu pieņemtas un pat nenonāktu līdz diskusijām;
5) kad valdība krīt, tad atceras, ka forši izņemt naudu…
Secinājumi: Lasīt neprotu, veidlapu aizpildīt neprotu, tēva pensiju gribu uzreiz, bet kamēr esam pie varas, tomēr citiem nevajag, tikai man. Bet beigās, kad es jau esmu saņēmis un valdības nav, nu, tad lai citiem arī tiek, kādi tur principi un pensiju sistēma.. pff.
Nē, diskusijas nav zemiskas ari nāves gadījumā. Zemiska ir liekulība.”
Arī komentāros cilvēkiem ir ko teikt.