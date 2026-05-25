Veselā miesā vesels gars! Nosaukti 14 pārtikas produkti, kuri tiek uzskatīti par visveselīgākajiem
Runājot par veselīgu uzturu, lielākā daļa cilvēku vispirms iedomājas svaigus dārzeņus, augļus un zaļos salātus. Daudzi uzskata, ka tieši tie ir galvenie veselīga dzīvesveida pamati un produkti, kuriem ikdienas ēdienkartē vajadzētu atrasties visbiežāk.
Tomēr dažkārt pētījumu rezultāti mēdz pārsteigt pat tos, kuri īpaši interesējas par uztura jautājumiem. Arī šoreiz ekspertu secinājumi daļai cilvēku var likt pārsteigumā ieplest acis.
Speciālisti analizējuši dažādu produktu uzturvērtību, vitamīnu daudzumu, minerālvielu saturu un citus faktorus, kas ietekmē cilvēka veselību. Izveidotajā sarakstā iekļauti 14 produkti, kuri saņēmuši īpaši augstu novērtējumu. Pārsteigumu radījis fakts, ka starp tiem atrodams arī cūkgaļas speķis, kas ierindots augstāk nekā vairāki populāri augļi un dārzeņi. Tomēr eksperti uzsver, ka svarīga ir ne tikai produkta izvēle, bet arī daudzums un sabalansēts uzturs kopumā.