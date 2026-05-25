Neoficiālie padomju laiku bagātnieki: neticami, bet tieši šo profesiju pārstāvji dzīvoja kā nieres taukos 23
Neskatoties uz oficiālajiem paziņojumiem par strādājošo pilsoņu vienlīdzību, padomju laikos bija slepena hierarhija. Kamēr lielākā daļa pilsoņu saņēma standarta 120–150 rubļus un gadiem stāvēja rindās pēc mēbelēm vai ledusskapja, valstī pastāvēja cilvēku grupa, kas pelnīja krietni vairāk par citiem.
Viņu ienākumi netika reklamēti plašai sabiedrībai, taču valsts viņiem deva to, kas citiem bija nesasniedzams: kooperatīvos dzīvokļus, automašīnas, deficīta preces un pat iespēju veidot uzkrājumus, raksta Oboz.ua.
Lai gan rakstīts ir balstīts uz ukraiņu pieredzi, ļoti līdzīgu ainu un tajos laikos varēja novērot arī Latvijā. Vislielāko naudu saņēma tie, kuri strādāja tur, kur vairums nekad nepiekristu doties. Tieši viņi kļuva par neoficiālajiem padomju laiku bagātniekiem.