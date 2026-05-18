VIDEO. Krāpnieki uzdodas par CSDD darbiniekiem: cilvēki masveidā saņem ziņas par it kā fiksētu ātruma pārkāpumu 1
Elviss Strazdiņš, kurš daudziem kļuvis atpazīstams ar regulāriem brīdinājumiem par dažādām krāpniecības shēmām, kārtējo reizi aicina sabiedrību būt īpaši uzmanīgiem. Kā izrādās, daudzi Latvijas iedzīvotāji šodien saņēmuši viltīgas īsziņas un e-pastus it kā Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD)vārdā.
Viņš sociālo mediju platformā “Facebook” raksta: “Šodien krāpnieki aktīvi izsūta īsziņas un e-pastus CSDD vārdā. Tajās rakstīts, ka ir fiksēts ātruma pārkāpums – 57 km/h atļauto 50 km/h vietā. Vēstulē esošā saite ved uz lapu, kura atgādina CSDD lapu, un tajā tiek prasīti karšu dati.”
Strazdiņš uzsver, ka cilvēkiem jābūt īpaši piesardzīgiem, jo šajā gadījumā pietiek vien ar datu ievadīšanu, pat nav nepieciešams nospiest pogu “Iesniegt”, jo informācija jau nonāk krāpnieku rīcībā. Īpaši uzmanīties viņš aicina tos cilvēkus, kuriem ierīcēs aktivizēta automātiskā datu aizpildīšana.
Komentāru sadaļā desmitiem cilvēku apstiprina, ka arī saņēmuši līdzīgas īsziņas vai e-pastus. Lūk, arī daži no komentāriem…
“Jā, man šodien arī atnāca tāds paziņojums, bet man sanāca smiekli, jo man nav mašīnas, un uzreiz sapratu – krāpnieki uzdarbojas.”
“Šodien gardi nosmējāmies. Dēls strādā Nīderlandē un pārvietojas ar parastu divriteni. Un atnāk ziņa, ka viņš pārsniedzis 60 km/h ātrumu. Supermens. Ziņa no Indijas numura.”
Tāpat daudzi komentētāji izmanto iespēju pateikties Strazdiņam par regulārajiem brīdinājumiem un atgādinājumiem būt uzmanīgiem internetā.