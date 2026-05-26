Tieši tik vienkārši! Eksperts nosauc trīs lietas, kas tev nemanāmi liedz kļūt bagātam 0
Kapitāla pārvaldības eksperts nosaucis ieradumus, kas traucē kļūt turīgākiem. Finansiāli neprasmīgi cilvēki bieži jauc aktīvus ar izdevumu avotiem.
Lai finansiālā situācija uzlabotos, ir vai nu regulāri jāpalielina ienākumi, vai arī jāiemācās pareizi pārvaldīt jau esošos ienākumus. Lielākajai daļai cilvēku grūtības sagādā pat otrais variants, lai gan tas ir vienkāršāks.
Uzņēmuma “Eton Solutions” vadītājs Robs Mallernijs, kurš arī pasniedz privātā kapitāla pārvaldības kursu Ziemeļkarolīnas Universitātē ASV, rakstā “Business Insider” stāstījis par tipiskām finanšu kļūdām, kuru dēļ cilvēki ilgtermiņā zaudē ievērojamas naudas summas.
“Lielākā daļa cilvēku, īpaši tie, kuriem nav finanšu izglītības, nenovērtē, cik daudz viņi dzīves laikā varētu ietaupīt, izvairoties no šīm izplatītajām izmaksu lamatām,” saka Mallernijs.