"Viņam bija norauta puse kājas!" Klajā nākusi jauna informācija par smago avāriju, kurā "BMW" vadītājs uzbrauca trim cilvēkiem
Aizvadītajās brīvdienās Rīgā, Vecmīlgrāvī, pie veikala “Mego” Baltāsbaznīcas ielā notika smaga avārija, kurā cieta trīs cilvēki. Negadījums notika gaišā dienas laikā, kad BMW automašīnas vadītājs stāvvietā, iespējams, neuzmanības dēļ, uzbrauca cilvēkiem, kas atradās pie veikala sienas, ziņo “Degpunktā”.
Visi trīs cietušie izdzīvoja, taču viņu traumas bija nopietnas. Notikuma vietā valdīja liels apjukums un šoks, savukārt aculiecinieki apraksta ļoti smagu ainu.
Pēc aculiecinieku teiktā, negadījums varētu būt noticis brīdī, kad automašīnas vadītājs mēģināja izbraukt no stāvvietas atpakaļgaitā. Tiek pieļauts, ka viņš sajaucis pedāļus, kā rezultātā spēkrats strauji uzbraucis virsū cilvēkiem, kas atradās pie veikala sienas.
Lai gan attālums bijis neliels, trieciena spēks bijis ievērojams. Veikala darbinieki un apkārtējie iedzīvotāji pēc notikušā bija satriekti.”Tad man veikalā vienkārši nokrita kartupeļu maiss no trieciena. Neko pateikt nevaru. Tur gulēja vīrietis, viņam bija norauta puse kājas,” saka pārdevēja. Ārpusē redzētais bijis ļoti smags. Cietušo vidū bija divi vīrieši un viena sieviete. Vienam no vīriešiem gūtas īpaši smagas traumas.
Uz negadījuma vietu nekavējoties devās trīs Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes. Situācija bija tik nopietna, ka tika piesaistīta arī ārsta speciālista brigāde, ko izmanto īpaši smagos gadījumos.
NMPD pārstāve Inga Vītola “Degpunktā” informēja, ka visi trīs cietušie bija guvuši vidēji smagus līdz smagus ievainojumus, tostarp politraumas. Pēc palīdzības sniegšanas notikuma vietā viņi stabilā stāvoklī tika nogādāti ārstniecības iestādē.
Pēc avārijas Valsts policija aizturēja BMW vadītāju. Tas ir 64 gadus vecs vīrietis. Policija konstatēja, ka viņš nav bijis alkohola reibumā un viņam bijušas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.
