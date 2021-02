Publicitātes foto

Mūsdienās, domājot par aprites ekonomiku, gan simtgadīgu ozolkoka, gan arī lamināta galdu var pārstrādāt skaidu plātnēs, no kurām taps jaunas modernas mēbeles







Uģis Krūms, “Baltijas Koks”

Ražojot korpusa mēbeles no laminētām kokskaidu plātnēm eksportam uz Skandināvijas valstīm, līdz šim mazāk uzmanības pievērsām vietējā tirgus jaunu mēbeļu sortimenta izstrādei. Bet nu reizē ar citiem uzdevumiem – sadarboties ne tikai ar Skandināvijas partneriem, bet ieiet arī Vācijas un citos korpusa mēbeļu tirgos, kā arī iegūt vides pārvaldības sistēmas sertifikātu ISO 14001 un FSC sertifikātu – domājam, kā kļūt interesantākiem arī vietējiem patērētājiem Baltijas valstīs.

Tas nozīmē gatavību ražot gan lielas, gan mazas mēbeļu partijas un domāt par jaunām mēbeļu kolekcijām un to dizainu, stāstot par mēbeļu ražotāja SIA Bolderāja Serviss ikdienu, uzsver tā valdes loceklis Valdis Krauklis.

Ir bijis ilgtermiņa redzējums

Nav šaubu, ka par īstu mēbeli kārtīgs latvietis drīzāk uzskatīs amatnieka darinātu ozolkoka galdu, bet padomās, ja runa ir par galdu ar kokskaidu plātnes virsmu un metāla kājām, lai gan funkcionālā vērtība daudz neatšķirsies. Protams, ozolkoka galds labos apstākļos kalpos, tā teikt, 100 gadu, bet kokskaidu plātnes līdzinieks mazāk. Saprotams, ka ozolkoka galds būs dārgāks un tam ir lielāka estētiskā vērtība par galdu, kas ražots no laminētas skaidu plātnes.

Mūsdienās, domājot par dabas resursiem un aprites ekonomiku, gan šo ozolkoka, gan lamināta galdu pārstrādās jaunās skaidu plātnēs, kuras atkal varēs izmantot modernās mēbelēs skolām, bērnudārziem, birojiem, viesnīcām, retāk aptiekām, veikaliem vai virtuvēm, kas tiks uzstādītas, piemēram, moduļu mājās.

Tā būtu kokskaidu plātņu mēbeļu ražotāju ikdienas filozofiskā puse. Un šim ražotāju pulciņam jau 27 gadus pieder arī SIA Bolderāja Serviss.

Patiesībā jau divus gadu desmitus kopš dibināšanas dienas 1993. gadā korpusa mēbeļu ražotāja Bolderāja Serviss mājvieta atrodas industriālajā Rīgas austrumu pievārtē – Granīta ielā. Par uzņēmuma dibināšanas vietu – īrētām telpām Bolderājā, kur pašlaik darbojas viens no lielākajiem kokskaidu plākšņu piegādātājiem Kronospan, – atgādina vien vietvārds Bolderāja.

Pārnākšana uz Granīta ielas ražotni, kur iepriekš 10 000 kvadrātmetru telpās bija darbojusies un bankrotējusi mīksto mēbeļu fabrika, uzskatāma par vienu no nozīmīgākajiem robežpunktiem SIA Bolderāja Serviss pastāvēšanā. Šo tam laikam drosmīgo soli, nolemjot izpirkt korpusa mēbeļu ražošanai piemērotas telpas, bija izplānojis viens no uzņēmuma dibinātājiem un īpašniekiem Arvis Purs.

Daudzi tolaik viņa lēmumu uzņēma ar skepsi, taču tagad ir redzams, cik tālredzīgs un pamatots bija šis lēmums. Arvis Purs jau pirms sešiem gadiem devies mūžībā, bet viņa iesākto darbu turpina dēls Kristaps Purs, kurš pašlaik uzņēmumā strādā par projektu vadītāju.

Protams, uzņēmuma pastāvēšanā ir bijuši arī grūtāki laiki, kad finanšu krīzes laikā 2009. gadā būtiski kritās ražošanas apjomi un bija jāatlaiž puse strādājošo. Taču tās grūtības tika pārdzīvotas. Patlaban pastāvīgi ir nodarbināti 120 cilvēki.

Publicitātes foto

Tāpat joprojām SIA Bolderāja Serviss ir nacionālā kapitāla kompānija, jo uzņēmuma īpašnieki domā ilgtermiņā un lielāko daļu peļņas investē ražošanas attīstībā. Pēdējo mēnešu aktualitāti – Covid-19 izraisīto krīzi – izdodas pārvarēt veiksmīgi. Maijā gan ražošanas apjoms nedaudz krities, strādājošie devušies atvaļinājumā, daļa strādājuši tikai četras dienas nedēļā, bet rezultāti ir tādi, ka pirmajā pusgadā krituma nav bijis. Situāciju glābusi darbošanās Zviedrijas tirgū. Zviedrijā pandēmijas briesmas tik nopietni kā pie mums netika uztvertas.

Tagad ar vienotu platformu Baltijas tirgū

Atskatoties vēsturē, uzņēmuma pārstāvji skaidro, ka SIA Bolderāja Serviss apgrozījuma kāpums ir bijis vairāk uz eksporta tirgu rēķina. Bija periods, kad apgrozījuma kāpums bija apmēram 30% gadā. Protams, visu laiku ir būts arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tirgos. Latvijas tirgus veido aptuveni 25% no uzņēmuma pārdošanas.

Taču ir pienācis laiks vietējiem partneriem un potenciālajiem pircējiem pastāstīt, kas tad Bolderāja Serviss pašlaik īsti ir.

Ja agrāk uzņēmuma tēls saistījās ar priekšstatiem, ka tiek ražoti lieli apjomi lētu mēbeļu, tad šobrīd tā nav. Joprojām, ja tas pasūtītājam ir vajadzīgs, iespējams saražot lielas mēbeļu partijas, bet lētuma vietā, kas tiešām bija svarīgs nosacījums 90. gados, klāt nākuši ātri izpildes termiņi un kvalitāte.

Uzņēmums izstrādā un ražo arī ļoti sarežģītas mēbeles un projektus. Tiek apgūti ne tikai jauni tirgi, bet arī ražošanas segmenti. Šiem uzņēmuma soļiem var sekot gan tie potenciālie klienti, kuriem vajadzīgas ikdienā parocīgi lietojamas korpusa mēbeles skolai, bērnudārzam vai birojam, gan klienti ar specifiskām prasībām.

Meklējot atbilstošu piedāvājumu, viņi to atradīs, interneta meklētājā ierakstot nosaukumu Bolderāja Serviss, un tad jau tālāk, sekojot adresēm mebeles.lv, mebeles.ee un mebeles.lt. Iepriekš ir bijuši trīs atsevišķi veikali – savs Latvijā, savs – Lietuvā un savs – Igaunijā. Kopš šā gada sākuma šiem veikaliem izveidota kopīga platforma. E-veikals gan pastāv jau kopš tā laika, kad vispār šādus domēnus varēja reģistrēt, tātad tas tika izveidots ne vēlāk kā 90. gadu beigās.

Savukārt, domājot par jauniem tirgiem, izveidota adrese BDESK.lv. Tā kā aptuveni 75% SIA Bolderāja Serviss ražojumu tiek realizēti ārvalstu tirgos, ieskaitot Igauniju un Lietuvu, mājaslapa BDESK.lv tika radīta ne tikai kā ražojumu reklāma, bet arī stāsts pasaulei par ražotāju – uzņēmumu, kas, izmantojot modernas tehnoloģijas, ražo noteikta sortimenta mēbeles. Par to tiek darīts zināms arī sociālajos tīklos.

Šogad februārī Stokholmas mēbeļu izstādē Bolderāja Serviss piedalījās, demonstrējot savu gaumes izjūtu un parādot kopā ar sadarbības partneri izveidoto gan mājām, gan viesnīcām piemērotu mēbeļu sienu ar drēbju skapi un virtuvi. Publicitātes foto

Skaidri mērķi un konkrēti soļi

Jau pērn maijā SIA Bolderāja Serviss paziņoja, ka uzņēmuma mērķis ir iegūt augstākajiem vides pārvaldības standartiem atbilstošo sertifikātu ISO 14001. To ir ieguvušas daudzas radniecīgas mēbeļu ražotāju kompānijas. Domājams, ka līdz šā gada beigām tas arī tiks izdarīts.

Runājot par pārējiem plāniem, tie, kā min valdes loceklis Valdis Krauklis, saistās ar mēbeļu sortimenta atjaunošanu, bet pats galvenais, pie kā tiek strādāts, ir nopietnas investīcijas ražošanas tehnoloģijās, kas saistās ar uzņēmuma fleksibilitāti, proti, iespēju ātri reaģēt uz klientu vēlmēm, radot jaunus produktus, un izdarīt to pēc iespējas ātrāk.

Lai to īstenotu, ir iegādāta un uzstādīta jauna mēbeļu detaļu maliņu līmēšanas iekārta, urbšanas līnija. Bet jau pirms tam ražotnē tika izveidota tā sauktā gudro plātņu noliktava, kas integrēta ar diviem jauniem formātzāģiem. Noliktavā visas plātnes tiek pārvietotas automātiski bez cilvēka klātbūtnes. Jaunās plātņu apstrādes iekārtas kopā ar noliktavu tiks apvienotas vienā ražošanas līnijā.

Tālāk jau tiek domāts par vēl vienu urbšanas līniju un papildu robotiem.

Speciālisti un roboti

Tāpat kā jebkurā ražošanas nozarē, arī SIA Bolderāja Serviss vajadzīgs kvalificēts darbaspēks. Visbiežāk gan strādnieki, gan inženiertehniskais personāls tiek apmācīti uz vietas. Ja arī tāda skola, kas sagatavo šāda profila speciālistus, kaut kur ir, tās absolventu skaits pret kokapstrādes rūpnīcu skaitu ir nesamērīgi mazs, un nav pat skaidrs, cik daudz viņu nonāk līdz nozares uzņēmumiem.

Ir labi piemēri, kad CNC operators kļūst par tehnologu, bet strādnieks ir izaudzis par maiņas meistaru. Kadru mainība administrācijā ir maza. Ražošanā ir cilvēki, kurus apmācām, bet, kad viņi saprot, ka šeit ir kārtīgi jāstrādā, dodas prom.

Šogad februārī Stokholmas mēbeļu izstādē Bolderāja Serviss piedalījās, demonstrējot savu gaumes izjūtu un parādot kopā ar sadarbības partneri izveidoto gan mājām, gan viesnīcām piemērotu mēbeļu sienu ar drēbju skapi un virtuvi. Publicitātes foto

Ir speciālisti, kas uz brīdi kaut ko savā dzīvē ir pamainījuši, bet atgriezušies ražotnē ar jaunu pieredzi. Kolektīvs, komanda ir viena no vērtībām, ar ko lepojamies.

Robots rūpnīcā šodien ir gluži saprotama iekārta, lietotu robotu var nopirkt par apmēram 15–20 tūkstošiem eiro. Izaicinājums sākas brīdī, kad tas ir jāintegrē mūsu ražošanas sistēmā, un bez saliedētas, profesionālas komandas darba to izdarīt ir grūti.

Būs jādomā arī par savu mēbeļu dizainu

Tagad var sacīt, ka SIA Bolderāja Serviss ražotās mēbeles apvieno gan pārdomātus estētiskos risinājumus, gan funkcionalitāti, bet tas nav tas pats, kas īpašas dizaina mēbeļu sērijas. Taču jau vēsturiski uzņēmuma speciālistiem ir uzkrāta pieredze mēbeļu ražošanā, gaumes izjūta un priekšstats par to, kādi jaunumi ir furnitūras piedāvājumā.

Arī šobrīd uzņēmums piedāvā mēbeles 20 partneriem Skandināvijā, un katram no viņiem ir savas prasības, arī vēsturiski izveidojusies izpratne, kādām jābūt korpusa mēbelēm. Pasūtītāji nāk ar saviem rasējumiem, skicēm un attēliem no katalogiem. Ražojam to, kas tiek pieprasīts.

Arī runājot par Baltijas valstu tirgu, sekojām pircēju vēlmēm. Tiesa, vienā brīdī sapratām, ka te kaut kas ir nokavēts. Tagad esam pētījuši tirgu, ir sākta sadarbība ar dizaineriem, jo pašu kolektīvā tāda nav. Jau pērn tika izstrādāta sava dizaina rokasgrāmata, savs katalogs ar jaunajiem mēbeļu paraugiem bērnudārziem, skolām un birojiem.

Dizains acīmredzot ir jautājums, ko varētu risināt nākotnē. Mūsu konstruktori ļoti profesionāli var izstrādāt mēbeli, bet viņi nav dizaineri.

Lai gan ārzemēs, piemēram, daudzi koplietošanas biroji ir mēbelēti ar mūsu ražojumiem, vārds Bolderāja Serviss vai Bdesk tur neparādās. Objektīvi spriežot, jāatzīst, ka sava zīmola izveidošana ir ļoti ilgstošs un darbietilpīgs process, kas saistās ne tikai ar tirgus izpēti un dizainu, bet arī ar nopietnām investīcijām, un mēs pašlaik neizvirzām mērķi par sava zīmola virzību.

Šogad februārī Stokholmas mēbeļu izstādē Bolderāja Serviss piedalījās, demonstrējot savu gaumes izjūtu un parādot kopā ar sadarbības partneri izveidoto gan mājām, gan viesnīcām piemērotu mēbeļu sienu ar drēbju skapi un virtuvi. Publicitātes foto

Ar ko varam būt unikāli

Tehnoloģijas, kuras tiek izmantotas korpusa mēbeļu ražošanā, ir salīdzinoši vienkāršas – zāģēšana, līmēšana, urbšana, montāža. Turklāt mēs neko nekrāsojam un nefinierējam, šeit mēs sadarbojamies ar partneriem.

Taču SIA Bolderāja Serviss kā lielākā un modernākā laminēto kokskaidu korpusa mēbeļu ražotne Latvijā ir unikāla ar ražošanas apjomiem: ir iespējams izgatavot vienu mēbeli, protams, par atbilstošu cenu, varam saražot partiju ar 30 mēbelēm, kas ir minimālās partijas apjoms, lai būtu konkurētspējīga cena, bet iespējams saražot arī 500, 1000 un 1500 mēbeles vienā partijā.

Tas nozīmē, ka ar savām ražošanas jaudām varam būt interesanti gan nelielu, gan apjomīgu projektu īstenotājiem un šādus pasūtījumus varam īstenot divu trīs nedēļu laikā. Labs piemērs ir ne tik sen saražotās 130 virtuves Latvijā ražotām moduļu mājām Zviedrijas tirgum.

Tāpēc uzņēmumā ir izveidotas divas ražošanas plūsmas – viena lielajām partijām, otra mazajām partijām un atsevišķām mēbelēm. Tādējādi varam būt interesanti pasūtītājiem, kam interesē gan lielas, gan mazas korpusa mēbeļu partijas.