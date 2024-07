Rudens Latgalē FOTO: Ivars Dzalba

Mūžam aktuālais jautājums – kur ir robeža starp Vidzemi un Latgali?







Viens aspekts ir vēsturiskais. Otrs – pašvaldību izvietojuma aspekts, bet trešais – tas, kas sākās pēc 1919. gada reformas, kad pašos Varakļānos sākās diskusija, kur vieni gribēja būt pie Latgales, bet citi pie Vidzemes ar dažādām motivācijām, un tad sākās šis ņigu-ņegu, tā savu skaidrojumu par jautājumu “Kur ir robeža starp Vidzemi un Latgali?” TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” sāka Juris Viļums, Saeimas deputāts (AS).

Pa šiem gadiem bijis tik daudz skarbu diskusiju, ka neviens paši nesaprot, kāds bija strīdu pirmsākums. Ir izskanējušas dažādas emocionālas runas un muļķības, ka Latgale beidzas ar Varakļāniem, bet citi negrib būt pie Rēzeknes novada, jo pilsēta ir pārkrieviskojusies – tas nestriprina Latgales pašapziņu, tā uzskata politiķis.

“Latgales kongress” vēsturiski ir bijis par ekonomiski un identitātes ziņā stipru Latgali. Pēdējā no tiem, 2022. gadā, tik spriests par Varakļāniem – ja tiks lemts šis jautājums, tad delegāti no visām pašvaldībām būs par to, ka jautājums ir jāskata Latgales attīstības kontekstā, tā norādīja Viļums.