Ogres novada mērs Egils Helmanis. Foto: Zane Bitere/LETA

“Nacionāļi saudzē savu ietekmīgo biedru,” neizsakās par Helmaņa tikšanos ar ES sankcijām pakļauto krievu oligarhu Avenu Ieteikt







Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Nacionālās apvienības līderi izvairās izteikties par partijas valdes locekļa Egila Helmaņa tikšanos ar ES sankcijām pakļauto krievu oligarhu Pjotru Avenu.

Ar Ogres novada domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa atbalstu no 1. februāra Ogres Vēstures un mākslas muzejā bija plānota izstāde “Rīgas mākslas porcelāns. 1925–1940”, kas ir no ES sankcijām pakļautā Pjotra Avena privātkolekcijas, bet pēc rezonanses sabiedrībā un arī Ārlietu ministrijas iebildumiem izstādi atcēla. Pagājušās nedēļas nogalē TV3 raidījums “Nekā personīga” ziņoja, ka pērn decembrī Helmanis ar Avenu ir arī ticies viņa īpašumā Latvijā, lai gan iepriekš bija apgalvojis, ka šāda tikšanās nav notikusi. Vairāki Nacionālās apvienības (NA) Saeimas deputāti tagad teic – E. Helmanis ir pieļāvis kļūdu un šāda rīcība nav atbalstāma. Taču NA neplāno E. Helmanim, kurš ir arī partijas valdē, piemērot kādu sodu, ko pirmdien preses konferencē pēc koalīcijas sēdes apstiprināja frakcijas vadītāja vietnieks Jurģis Klotiņš.

Premjers Krišjānis Kariņš (“JV”), atbildot uz lūgumu vērtēt E. Helmaņa rīcību, no šīs situācijas norobežojās, sakot, ka “tā ir Nacionālās apvienības iekšējā diskusija”. Savukārt Latvijas Zaļās partijas priekšsēdētājs Edgars Tavars (“AS”), kura vadītā partija Ogres novada domē ar Nacionālo apvienību startēja no kopīgā saraksta, E. Helmani slavēja par to palīdzību, ko Ogres novada pašvaldība un domes priekšsēdis ir sniedzis Ukrainai pēc Krievijas iebrukuma šajā valstī, un teica: “Egils Helmanis nepārprotami atrodas Ukrainas pusē.”

Ietekmi saista ar labu saimniekošanu

E. Helmanim ir liela ietekme Nacionālajā apvienībā, par ko liecina vairākas pazīmes. Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi lielu politisko atbalstu, lai tai piešķirtu valsts budžeta mērķdotācijas augstas gatavības pašvaldības investīciju projektiem (pērn tā saņēma atbalstu pieciem projektiem, kas bija vairāk nekā citām pašvaldībām), tai bija pieejama nauda arī no tā dēvētajām deputātu kvotām. E. Helmanis bija kādreizējā ministra Kaspara Gerharda padomnieks gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, gan Zemkopības ministrijā. Tagad ekonomikas ministres ārštata padomnieks ir Ogres novada mēra E. Helmaņa vietnieks Gints Sīviņš, kurš ir deleģēts arī Rīgas ostas valdē. Ar E. Helmaņa ietekmi Nacionālajā apvienībā, iespējams, var skaidrot arī to, kāpēc partija ar zināmu respektu izturas pret viņu.

“Latvijas Avīzes” uzrunātajiem NA politiķiem bija tikai viens skaidrojums, kāpēc E. Helmanim ir tik liela loma, – viņš vada lielāko novadu un ir labs saimnieks. Bijušais NA biedrs, uzņēmējs Romāns Naudiņš, kurš tagad nav nevienā partijā, bet vēlēšanās startēja no Zaļo un zemnieku savienības, pieļāva vēl kādu versiju. R. Naudiņa stāžs NA bija pietiekami ilgs, lai viņš secinātu, ka E. Helmanis ir viens no NA priekšsēža Raivja Dzintara tuvākajiem politiskajiem domubiedriem. “Viņi viens otram uzticas. Egils nekad nav Raivi pievīlis. Abus saista arī sports, jo Egils ir tuvcīņas pasniedzējs. Cilvēcīgi to var saprast,” teica R. Naudiņš. Viņš apstiprināja, ka Ogres pašvaldībai vienmēr ticis liels atbalsts. Piemēram, bijušais Kocēnu novada priekšsēdis Jānis Olmanis nesagaidīja, ka NA ieklausīsies arī viņā un palīdzēs īstenot šā novada attīstības projektus, tāpēc no partijas aizgāja. Tagad viņš Valmieras novada domē ir ievēlēts no “Valmierai un Vidzemei”, piebilda R. Naudiņš.

Raivis Dzintars klusē

Divu dienu laikā ar R. Dzintaru “Latvijas Avīzei” sazināties neizdevās. Ir pieejams tikai viņa ieraksts feisbukā pirms nedēļas, kurā R. Dzintars atzīst, ka izstāde Ogrē nevarēja notikt, jo kolekcijas īpašnieks ir ES sankcijām pakļauta persona, un “personas atrašanās sankciju sarakstā pašreizējos kara apstākļos ir diskvalificējošs faktors”. Taču R. Dzintars pauž uzskatu, ka saistībā ar P. Avena personību esot “virkne neskaidrību”, tāpēc viņš pašlaik atturētos izdarīt kategoriskus spriedumus. NA līderis domā, ka ir jāpaļaujas uz drošības ie­stāžu analīzi un sniegtajiem vērtējumiem. Arī R. Dzintars uzsvēris, ka E. Helmanis ir riskējis ar dzīvību, uzturoties Ukrainas karstajos punktos, tāpēc “apšaubīt Ogres novada domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa uzticību Ukrainas neatkarības cīņām ir netaisnīgi un muļķīgi”. Pēc medijos publicētās informācijas, ka Helmanis pērn ar Avenu ticies viņa īpašumā Latvijā, no R. Dzintara nekādi komentāri par šo jautājumu nav parādījušies.

Feisbukā lasāms arī E. Helmaņa skaidrojums, kurā viņš apgalvo, ka P. Avens ir nosodījis Krievijas agresiju un izteicis gatavību savus līdzekļus ieguldīt Ukrainas un Latvijas izaugsmē. Visai garo ierakstu E. Helmanis ir pabeidzis ar vārdiem: “Mēs šo izstādi noteikti noorganizēsim, kad būs nosēdušies politisko pārpratumu putekļi.”

Šnore: “Maigi sakot, tas izskatās neparasti”

Saeimas deputāts Edvīns Šnore uzreiz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā vērsa uzmanību uz attēlu, kurā bija redzams, kā 24. februārī Latvijas pilsonis P. Avens Kremlī klausās Putina uzrunu. Tagad E. Šnore atzina, ka ziņa par partijas biedra E. Helmaņa tikšanos ar P. Avenu viņu pārsteigusi. Deputātam neesot informācijas, kāpēc šāda tikšanās bija notikusi un kas tajā runāts. “Taču, maigi sakot, tas izskatās neparasti, jo Avens ir odioza personība. Es brīnos, kāpēc viņš joprojām vēl ir Latvijas pilsonis,” teica E. Šnore. P. Avenam ir arī Krievijas pilsonība, tāpēc varētu lemt par Latvijas pilsonības atņemšanu.

Satiksmes ministra padomnieks Jānis Iesalnieks bija viens no pirmajiem no NA politiķiem, kuru “Latvijas Avīzei” izdevās sazvanīt. “Nezinu, kā to vērtēt. Saprotu, ka Egils Helmanis vēlējās vecmeistaru darbus parādīt, bet šis nav īstais brīdis rīkot izstādi, ja šie darbi ir ES sankcijām pakļautas personas privātkolekcijā. Tā bija Egila Helmaņa kā politiķa kļūda.” Dažas stundas vēlāk līdzīgu viedokli preses konferencē pauda arī J. Klotiņš. Atbildot uz jautājumu, vai NA neaicinās E. Helmani atkāpties no amata un nolikt mandātu, J. Klotiņš atbildēja: “Mēs neplānojam nevienu no nosauktajām darbībām, bet ir vienprātība, ka šāda Egila Helmaņa rīcība bija kļūda un tā nav atbalstāma.”

“Cilvēks var arī reizēm kļūdīties”

Saeimas deputāts Ģirts Lapiņš “Latvijas Avīzei” pauda uzskatu, ka J. Klotiņš jau visu pateicis. Viņš tikai varot piebilst, ka E. Helmanis ir Latvijas patriots, “kuram sirds ir pareizajā vietā, viņš ir uzņēmis Ukrainas kara bēgļus, apmācījis Ukrainas cīnītājus, cilvēks var arī reizēm kļūdīties”. Par E. Helmaņa ietekmi partijā Ģ. Lapiņš teica, ka to viņš nevarot komentēt, taču visiem esot redzams, ka E. Helmanis ir labs pašvaldības vadītājs, un Ogrē notiek daudzas labas lietas.

Arī NA priekšsēža vietnieks un Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Jānis Dombrava sākotnēji ieteica vērsties pie J. Klotiņa. Kad viņam tika lūgts izteikt savu viedokli, J. Dombrava atkārtoja jau iepriekš dzirdēto: “Egils Helmanis ir kļūdījies, šāda rīcība nav atbalstāma.” Šo teikumu viņš norunāja arī, atbildot uz jautājumu, vai partija neplāno šo rīcību vairāk vērtēt. Uz vaicāto par E. Helmaņa ietekmi partijā, kas, iespējams, nosaka salīdzinoši pielaidīgo NA vadības attieksmi pret viņu, J. Dombrava atbildēja, ka “šādā kontekstā es negribētu sasaistīt šos jautājumus”.

Roberts Zīle sarūgtināts

Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle “Latvijas Avīzei” atzina, ka E. Helmaņa tikšanās ar P. Avenu viņu ir sarūgtinājusi. “Egilam Helmanim pašam ir jāsaprot, ka tā ir kļūda un tādas situācijas nedrīkst atkārtoties. Viņš ir liela novada vadītājs. Ar sankcijām pakļautu personu nevar būt kopīgi projekti un nav jātiekas,” teica R. Zīle. Viņš arī saprot, ka daudzi partijas biedri novērtē to, ko E. Helmanis ir paveicis nacionālo vērtību stiprināšanā un savā pašvaldībā. “Daudziem tagad varbūt ir gaidas, ka kāds var zaudēt amatus. Tas gan nenotiks,” piebilda R. Zīle.