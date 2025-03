Foto: Ekrānuzņēmumi no “Instagram”/andrejselksnins

"Nakts hokeja līga, strādājam!" Vai Daugavpils mēra Elksniņa ieraksts sociālajos tīklos signalizē lojalitāti Krievijai? VDD sniedz atbildi







Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš savos sociālajos tīklos ir ļoti aktīvs. Viņa publicētie ieraksti nereti izpelnījušies lielu uzmanību. Februārī savā “Instagram” kontā viņš atkal publicēja ierakstu, kas sabiedrībā kārtējo reizi izraisīja šaubas par viņa lojalitāti Latvijai.

Elksniņš, nofotografējoties pie ledus halles, savu bildi komentēja gan krievu, gan latviešu valodā ar vārdiem: “”Ночная хоккейная лига, Работаем! Nakts hokeja līga! Strādājam!”

Kā zināms, Nakts hokeja līga ir cieši saistīta ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, jo tieši pēc viņa iniciatīvas tā tika dibināta 2011. gadā. Putins pats ir vairākkārt piedalījies līgas spēlēs.

Uz to norāda arī Latvijas iedzīvotāji. Piemēram, sociālo mediju platformā “X” kāds lietotājs uzrakstījis plašāku viedokli, norādot, ka Elksniņš “uzmanīgi dod mājienus vēlētājiem, ka viņš ir kopā ar orku vadoni, ka arī pats it kā piedalās turnīrā, ko izdomājis asiņainais diktators, lai iesistu 15 ripas spēlē un saņemtu uzslavu no krievijas propagandas.”

LA.LV vērsās pie Valsts drošības dienesta (VDD) un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ar lūgumu komentēt, cik pieņemams ir Daugavpils mēra Andreja Elksniņa publicētais ieraksts sociālajos tīklos, vai tajā netiek saskatīti nekādi draudi?

VDD informē: “Varam apstiprināt, ka Valsts drošības dienests (VDD) ir pievērsis uzmanību attiecīgajam Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa ierakstam sociālās tīklošanās vietnēs. Lai gan A. Elksniņa ierakstā minētais nosaukums “Nakts hokeja līga” rada asociācijas ar Krievijā organizēto pasākumu ar Vladimira Putina dalību, pārbaudot informāciju, VDD nav konstatējis konkrēto A. Elksniņa aktivitāšu tiešu saistību ar Krievijā organizēto pasākumu.

Vienlaikus VDD vērš uzmanību, ka pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos valsts un pašvaldību amatpersonām būtu rūpīgāk jāpārdomā sava publiskā komunikācija, izvairoties no neviennozīmīgiem izteikumiem, kas var vairot etnisko spriedzi sabiedrībā vai kaitēt Latvijas starptautiskajai reputācijai.”

Savukārt VARAM atbildēja, ka viņu kompetencē nav pilsētu mēru sociālo tīklu ierakstu uzraudzīšana, bet cita starpā atgādināja,”ka pašvaldību vadošajām amatpersonām (domes priekšsēdētājiem, vietniekiem) turpmāk būs nepieciešama speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam, lai pildītu amatpersonas pienākumus. Šis nosacījums attieksies uz jaunievēlēto domju, kas sāks savu darbu 2025.gada 1.jūlijā, amatpersonām.”