Foto: Pixabay.com

Nakts stundās slēgs satiksmi Lāčplēša ielā. Kādi ierobežojumi vēl gaidāmi? Ieteikt







Saistībā ar ceļu satiksmes tehnisko līdzekļu uzstādīšanu no 21.novembra līdz 26.novembrim no plkst.22 līdz 6 būvdarbu veikšanai tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Lāčplēša ielas posmā no Satekles ielas līdz Kalupes ielai, informēja Rīgas domē.

Tāpat minētajā laika periodā ierobežos transportlīdzekļu satiksmi Satekles ielā pirms Satekles ielas un Lāčplēša ielas krustojuma (virzienā uz pilsētas centru), kā arī Lāčplēša ielā pirms Satekles ielas un Lāčplēša ielas krustojuma (virzienā no pilsētas centra).

Par darbu veikšanu atbildīgajiem uzdots nodrošināt ceļa zīmju izvietošanu, iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri atrodas minētajā ielas posmā, transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, kā arī operatīvā un sabiedriskā transporta satiksmi.