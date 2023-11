“Laižam ārā to “cemmi”!” Pauls Timrots atklāj skatītājam knifus, kā pārmācīt šoferus, kuri nerāda pagriezienu Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs uzdeva jautājumu satiksmes kritiķim un TV personībai Paulam Timrotam par tiem autobraucējiem, kas ignorē satiksmes noteikumus un neieslēdz pagrieziena rādītāju, tādējādi radot avārijas situācijas uz ceļa: “Kā lai cīnās ar tiem, kas nerāda virziena rādītāju?”

Pauls Timrots piekrita, ka ir dažas auto markas, kuru vadītāji neslēdz pagrieziena rādītājus, piemēram, “BMW” vadītāji un tie, kam “grab vai nav ērtā vietā” tas pagrieziena rādītājs.

“Tā ir vienkārši pieklājība! Daži no mums ir pieklājīgi un daži no mums nav pieklājīgi. Un tie nepieklājīgie un egoistiskie, kuriem nav empātijas, viņi pat nesaprot, par ko jūs dusmojaties?! Nu, viņš brauc, nerāda…Tā ir tāda pieklājības lieta! Ja tev nerāda to pagriezienu, nu, tad uztaurē viņam,” ieteica satiksmes kritiķis Timrots.

Timrots turpināja domu, sakot: “Tu būsi piesējis dūšu mazliet, pateicis, ko tu par viņu domā – tev arī būs mierīgāks prāts! Ja tu mēģināsi sevī to krupi norīt par to, ka tev nerādīja pagriezienu, skaidrs, ka tu mazliet ieskābsi līdz vakaram…Tā kā droši pamājam, uztaurējam, un piesienam dūšu, izsakot viedokli par to, ka viņš nerāda pagriezienu!”

Tāpat rīkojas pats Timrots uz ceļa, ja kāds nerāda pagriezienu.

“Es tieši to arī ievēroju. Es negribu to stresu turēt sevī! Šodien arī es mierīgi braucu pa ceļu, viens apdzen pa labo pusi un spiežās manā joslā, jo viņš ir izdomājis to visu līniju apjāt…Es uztaurēju! Viņš atkāpās atpakaļ…Es – fu, labi, viss kārtībā! Tā kā laižam ārā to cemmi…Izņemot tos gadījumus, kad kāds lēnām brauc pa priekšu: tos apdzen un aizmirsti! Bet, ja tev priekšā kāds dara blēņas – uztaurē, piesien dūšu!” tā savu atbildi uz TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītāja uzdoto jautājumu noslēdza satiksmes eksperts un kritiķis Timrots.