Admirālis Robs Bauers, kurš ir NATO ģenerālsekretāra galvenais padomnieks, arī ir norādījis, ka tām valstīm, kas piegādā ieročus Kijivai, ir tiesības ierobežot to izmantošanu, tā šodien vēstīja ārvalstu medijs “Euronews“.

Ukrainai ir pamatotas juridiskas un militāras tiesības uzbrukt dziļi Krievijas iekšienē, lai gūtu kaujas priekšrocības, tā sestdien, 14.septembrī, paziņoja NATO Militārās komitejas priekšsēdētājs admirālis Robs Bauers (Rob Bauer). “Katrai valstij, kurai uzbrūk, ir tiesības sevi aizstāvēt. Un šīs tiesības neapstājas pie savas valsts robežas,” sacīja Bauers, runājot komitejas ikgadējās sanāksmes noslēgumā. Valstīm ir suverēnas tiesības noteikt ierobežojumus ieročiem, ko tās sūta uz Ukrainu, viņš piebilda.

Savukārt Čehijas bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieks ģenerālleitnants Karels Reka (Karel Řehka) sanāksmē sacīja, ka viņa valsts šādus ieroču ierobežojumus Kijivai nepiemēro. “Mēs uzskatām, ka ukraiņiem pašiem jāizlemj, kā to izmantot,” sacīja Reka. Taču vienlaikus viņš arī norādīja uz politiskajiem riskiem un iespējamu eskalāciju: “Ir svarīgi ņemt vērā visus aspektus, tostarp eskalācijas potenciālu un citas lietas.”

Abu pieminēto NATO amatpersonu komentāri izskanēja laikā, kad ASV prezidents Džo Baidens (Joe Biden) apsver, vai atļaut Ukrainai izmantot ASV nodrošinātos tālās darbības rādiusa ieročus, lai uzbruktu dziļi iekšienē Krievijas teritorijā. Un tie norāda uz domstarpībām šajā jautājumā. Neraugoties uz Kijivas nepārtrauktajiem aicinājumiem Rietumiem ļaut Krievijai uzbrukt dziļāk Krievijas iekšienē, Rietumu līderi joprojām par to šaubās.

Baidens piektdien, 13.septembrī, tikās ar Apvienotās Karalistes premjerministru Kīru Stārmeru (Keir Starmer) pēc viņu augstāko diplomātu vizītes Kijivā, uz kuru tika izdarīts jauns spiediens mazināt ieroču ierobežojumus. Tika uzskatīts, ka diskusijas par tālas darbības rādiusa ieroču triecienu atļaušanu ir apspriestas, taču lēmums netika paziņots nekavējoties, vēsta “Euronews”.

Vašingtona ir atļāvusi Ukrainai izmantot ASV piegādātos ieročus pārrobežu uzbrukumos, lai pretotos Krievijas spēku uzbrukumiem. Tomēr tā neatļauj izmantot tālas darbības rādiusa raķetes dziļi Krievijas teritorijas iekšienē.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir uzstājis uz ASV un citiem sabiedrotajiem, lai tie ļautu viņa bruņotajiem spēkiem izmantot Rietumu ieročus, lai ar tiem mērķētu uz gaisa bāzēm un palaišanas vietām tālāk, jo Krievija pirms ziemas ir pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas elektrotīklam un inženierkomunikācijām.

Zelenskis aizvadītās sestdienas rītā tieši nekomentēja šo tikšanos, bet teica, ka naktī Ukrainā ir palaisti vairāk nekā 70 Krievijas bezpilota lidaparāti. Ukrainas gaisa spēki vēlāk paziņoja, ka tika pamanīti 76 Krievijas droni, no kuriem 72 tika notriekti. “Mums ir jāpastiprina mūsu pretgaisa aizsardzība un tāldarbības spējas, lai aizsargātu mūsu tautu,” tā sociālajos tīklos rakstīja Zelenskis. “Mēs pie tā strādājam kopā ar visiem Ukrainas partneriem,” komentēja Zelenskis.

Papildu atbalsta un apmācību sniegšana Ukrainai bija galvenais notikušās NATO vadītāju sanāksmes temats, taču sestdien vēl nebija skaidrs, vai tika apspriestas debates par ASV ierobežojumiem. Daudzas Eiropas valstis ir enerģiski atbalstījušas Ukrainu daļēji tāpēc, ka tās uztraucas par to, ka kļūs par nākamo upuri spēcīgākajai Krievijai.

Tikšanās sākumā Čehijas prezidents Petrs Pavels (Petr Pavel) plaši aicināja zālē sapulcējušos militāro spēku vadītājus būt “drosmīgiem un atklātiem, formulējot savus vērtējumus un ieteikumus. “Jo apaļīgāki un mīkstāki tie būs, jo mazāk tos sapratīs politiskais līmenis,” viņš sacīja.

