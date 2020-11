Otrdien ieslēdza Astravjecas AES pirmo energobloku, ģeneratoram darbojoties ar jaudu līdz 240 megavatiem (MW). Kopējā AES pirmā bloka jauda ir 1200 MW, kas ir gandrīz tikpat, cik Pļaviņu un Rīgas HES kopējā jauda. Foto: Astravjecas AES

Nav ievērotas visas drošības prasības! Boikots Baltkrievijas elektrībai





Raivis Šveicars, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vai Krievijai var uzticēties?

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators “Augstsprieguma tīkls” (“AST”) informēja, ka Krievijas atbilstīgajai institūcijai būs jāsniedz informācija “AST” par importētās elektrības izcelsmi, kas apliecinātu, ka elektroenerģija, kas importēta no Krievijas, tiešām saražota Krievijā.

Metodiku, kā Krievijai jāsniedz apliecinājums par piegādātās elektroenerģijas ražošanu Krievijā, apstiprinājusi gan Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), gan Igaunija, bet vēlāk to izdarīs arī Lietuva. “Šādā situācijā jautājumā par elektroenerģijas izcelsmi nākas paļauties uz Krievijas likumdošanas un Krievijas valsts iestāžu godīgumu,” sacīja “AST” valdes loceklis Gatis Junghāns.

No Krievijas pārvades sistēmas operatora un Krievijā ar likumu noteiktā importa–eksporta monopoluzņēmuma jau esot saņemts apliecinājums, ka pār Krievijas–Latvijas elektrības tirdzniecības robežu piegādātās elektrības izcelsme būs Krievija.

Ja Krievijas puse neizsniegs atbilstošus izcelsmes apliecinājumus vai tos atsauks, tad “AST” būs pienākums nesaskaņot elektrības piegādes no Krievijas.

Ekonomikas ministrija iepriekš informēja, ka patlaban Baltijas valstīs no Krievijas un Baltkrievijas ieplūst apmēram 16% no kopējā elektroenerģijas importa.

“Ņemot vērā to, ka elektroenerģijas tirdzniecība Baltijas valstīs norit ar biržas “Nord Pool” starpniecību, pēc fiziskajām elektroenerģijas plūsmām caur Lietuvas un Baltkrievijas elektroenerģijas starpsavienojumu nav iespējams precīzi izšķirt, cik liels elektroenerģijas apjoms tiek saņemts no Baltkrievijas un cik no Krievijas,” piebilda ministrijā.

Vienlaikus EM atzina, ka izcelsmes apliecinājumu ieviešana neradīs izmaiņas elektroenerģijas tirgotājiem, kas veic tirdzniecību ar Krieviju.

Kā zināms, Lietuva uzskata, ka Baltkrievija, ceļot Astravjecas AES, nav ievērojusi visas drošības prasības.

“Baltkrievija nav sadzirdējusi aicinājumu neradīt apdraudējumu Eiropas Savienības iedzīvotājiem un apturēt Astravjecas AES iedarbināšanu. Tādēļ Lietuva sāk piemērot likumu par aizsardzību no nedrošās atomspēkstacijās ražotas elektroenerģijas. Šādai elektroenerģijai Lietuvas tirgū vietas nav,” sociālajā tīklā “Facebook” uzsvēris Lietuvas prezidents Gitans Nausēda.

AES atrodas vien 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Lietuvas galvaspilsētas Viļņas. Latvijas robeža ir apmēram 150 kilometru attālumā. Viens no tuvākajiem ir Dagdas novads, kas robežojas ar Baltkrieviju.

Sazvanīts novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis atzīst, ka kaut arī attālums līdz Astravjecas AES nav tūkstošiem kilometru, novadā par nostāju par vai pret AES nav spriests un apdraudējumu īsti neviens nejūtot. Kaut arī AES saražotā elektrība būtu noderīga, viņaprāt, noteikti jāņem vērā drošības prasību neievērošana būvniecības laikā.