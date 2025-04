Foto: Shutterstock

Nav jācep cepeškrāsnī! Brīnišķīgā šokolādes kūkas recepte: tik viegli, ka izdosies katram Ieteikt







Šī recepte ir īsts šokolādes brīnums! Turklāt to pagatavot var pat tie, kuriem nav cepeškrāsns – to gatavo uz pannas! Bez tam, šo recepti pagatavot ir tik viegli, ka to var izdarīt jebkurā laikā.

Brīnišķīgā šokolādes kūka

Sastāvdaļas:

• Cukurs – 100 grami

• Olas – 2 gab.

• Vaniļas cukurs – pēc garšas

• Kakao – 40 grami

• Sāls – šķipsniņa

• Krējums (skābais) – 60 grami

• Milti – 80 grami

• Cepamais pulveris – 12 grami

• Augu eļļa – 3 ēdamkarotes

• Piens – 120 ml

Pagatavošana:

1. Dziļā traukā iesit divas olas, pievieno cukuru un vaniļas cukuru. Ja nemīlat ļoti saldu, cukuru liek nedaudz mazāk. Visu kārtīgi samaisa.

2. Pēc tam turpat pievieno krējumu un pienu, un mazliet sāli. Atkal visu samaisa.

3. Citā traukā ieber miltus, kakao un cepamo pulveri. Visu kārtīgi sajauc ar karoti. Caur sietu ieber bļodā, kurā sagatavojāt pirmo masu.

4. Kad viss kārtīgi sajaukts, pievieno augu eļļu. Un atkal visu kārtīgi sajauc.

5. Uzkarsē dziļu pannu, ielej augu eļļu un kad panna mazliet uzkarsusi, lej iekšā visu masu.

6. Liek virsū vāku un uz ļoti lēnas uguns cep vidēji 30 minūtes.

7. Gatavību pārbauda ar pārtikas kociņu. Iespējams, ka jācep būs nedaudz ilgāk – viss atkarīgs gan no pannas biezuma, gan arī no tā, vai plīts ir elektriskā vai gāzes.

8. Kad kūka gatava, to izņem no pannas, apgriež otrādi un pārklāj ar, piemēram, kausētu šokolādi (izkausē šokolādi karstā ūdens peldē) un mandeļu skaidiņām.

Pīrāgs uzreiz ir gatavs ēšanai. Labu apetīti!