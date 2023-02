Ieslodzījumā esošais Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs trešdien paziņojis, ka pārvietots uz vieninieka kameru un ka nākamos sešus mēnešus viņam tiks liegti apmeklējumi.

“Man nav bijuši jebkādi apmeklējumi astoņus mēnešus, un vakar man tika pavēstīts, ka uz maksimāli iespējamo sešu mēnešu termiņu tieku pārvests uz vieninieka kameru,” tvitera kontā, ko uztur viņa atbalstītāji, raksta Navaļnijs. “Tur nav atļauti nekādi apmeklējumi. Tas nozīmē ilgāk nekā gadu bez apmeklējumiem. Pat maniakiem un sērijveida slepkavām, kas izcieš mūža ieslodzījumu, ir tiesības uz apmeklējumiem, bet man nav.”

Navaļnija paziņojumu Krievijas Federālais sodu izpildes dienests (FSIN) pagaidām nav komentējis.

This is horrible to watch. Putin kills @navalny, the jailed leader of the Russian opposition, in the broad daylight. pic.twitter.com/cI0oEjpqgw

— Konstantin Sonin (@k_sonin) January 28, 2023