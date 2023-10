NBS majors Slaidiņš: “Ukraiņi tagad centīsies no Krimas padzīt bruņoto spēku aviāciju” Ieteikt







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš pastāstīja, ka šobrīd Krimā ir pastiprinājušās Ukrainas partizāņu aktivitātes uz dzelzceļa līnijām.

“Krievijas spēki ir spiesti novirzīt pietiekmi resursu, lai aizsargātu šīs transporta artērijas. Krievu aviācija turpina apdraudēt kuģu ceļus, nometot sprādzienbīstamus priekšmetus uz šo graudu koridoru,” tā pastāstīja Slaidiņš par aktualitātēm Ukrainas pussalā Krimā.

“Ja mēs runājam vispār par Krimu, tad ir skaidrs, ka ukraiņi ir padzinuši visus Melnās jūras flotes modernos kuģus no Sevastopoles. Palikuši ir tikai raritātes un delfīni – vairāk nekas. Un, visticamāk, ukraiņi tagad centīsies no Krimas padzīt bruņoto spēku aviāciju. Par to liecina divi triecieni pa Belbekas aviācijas bāzi, kur ir arī dislocēti MI-31K, “Kinžal” nesēji,” par notiekošo Krimā TV24 raidījumā informēja NBS majors.

Slaidiņš vēl zināja teikt, ka bijuši ugunsgrēki un sprādzieni arī Gvardeijskā, kas atrodas ziemeļos no Simferopoles. Visticamāk, uzbrukts ar droniem. “Vietējie ziņo, ka sprādzieni ir ļoti spēcīgi. Un nav arī izmaiņas Melnajā jūrā – joprojām seši kuģi – “Kalibr” nesēji,” rezumēja Slaidiņš TV24 raidījumā, stāstot par aktulitātēm Krimā.

Jau ziņots, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien, 25.oktobrī, paziņoja, ka Ukraina šoziem ne tikai aizsargāsies, bet arī dos atbildes triecienus Krievijai, ja tā sāks jaunu gaisa uzlidojumu kampaņu pret Ukrainas energosistēmu.

“Mēs gatavojamies teroristu uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai. Šogad mēs ne tikai aizsargāsimies, bet arī atriebsimies,” paziņoja Zelenskis.

“Ienaidnieks to labi zina. Vispirms viņi izveda floti no Krimas, tagad viņi arī savu aviāciju pārvieto tālāk no mūsu robežām,” piebilda Zelenskis. Ukrainas prezidents arī pieminēja, ka iepriekšējā dienā Krimā notikuši uzbrukumi Krievijas militārajiem objektiem.

Pagājušajā ziemā miljoniem ukraiņu saskārās ar plašiem elektroenerģijas padeves pārtraukumiem un citiem traucējumiem, kad Krievija ar raķetēm un droniem uzbruka enerģētikas objektiem. Kijiva bažījas, ka šoziem varētu atkārtoties līdzīga situācija.













