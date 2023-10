Izmisums vai jauna stratēģija? Putins izvieto kaujas delfīnus, lai tie stātos pretī Ukrainas desantniekiem

Krievija ir pārvietojusi savus unikālos, īpaši apmācītos kaujas delfīnus tuvāk kara frontes līnijai Melnajā jūrā, ziņo “Daily Mail“.

Satelītattēli tagad liecina par delfīniem Novoozernē, 56 jūdzes uz ziemeļiem, tuvāk vietai, kur Ukrainas specvienības iekļuva Krimas pussalā.

Delfīni ir apmācīti un tiek izmantoti pret ienaidnieka ūdenslīdējiem, kas ielaužas ostās, lai novietotu mīnas, vai izlūkošanai. Viņiem ir iemācīts brīdināt savus kontrolierus un pat veikt triecienus no zemūdens ieročiem.

Novoozerne ir bijusī padomju zemūdeņu bāze, kurā Krievija ir izvietojusi raķešu korvetes un dažādus kuģus, norāda OSINT pētnieks Satons, kurš analizēja satelītattēlus.

“Apmācīti delfīni tiek uzskatīti par efektīviem pret militārajiem ūdenslīdējiem. Lai cik atlētisks vai labi trenēts būtu cilvēks, nav neviena, kas prastu peldēt ātrāk par tiem. Un iebūvētais hidrolokators dod viņiem vēl lielākas priekšrocības,” viņš norāda.

Zīdītāju virzība uz karadarbības zonu notiek laikā, kad Ukrainas raķešu un bezpilota lidaparātu triecienu dēļ diktators bija spiests pārvietot lielāko daļu savu karakuģu no Sevastopoles – viņa Melnās jūras flotes galvenās mītnes – uz Novorosijsku.

Delfīni kopš padomju laikiem ir apmācīti lietot zemūdens ieročus. Militārais treneris, atvaļinātais kapteinis Jurijs Pļačenko paskaidroja:

“Tas bija bruņots ar zemūdens pistoli, kas bija piestiprināta pie delfīna ar īpašu stiprinājumu, un zīdītājs varēja šaut. Retos arhīva kadros bija redzams, kā delfīns uzbrūk ūdenslīdējam. Cilvēkam nebija nekādu izredžu šajā cīņā,” viņš norāda.

“Nirējam bija gandrīz neiespējami nokļūt līdz kuģim nepamanītam, ja ūdenī patrulēja delfīni.”

Militārā delfīnu apmācības programma, kas ilgu laiku darbojās Sevastopolē, aizsākās aukstā kara laikā (ap 1970. gadu), kad Padomju Savienība izmantoja dzīvniekus, lai atrastu mīnas vai izspiegotu ārvalstu kuģus.

Krievija ir klusējusi par savu jūras delfīnu pašreizējo lomu, taču, šķiet, ka Putina spēki arvien vairāk ir noraizējušies par to, ka Ukraina vēršas pret Krimu un pārrauj piegādes līnijas uz pussalu, kas ir prelūdija teritorijas atgūšanai.

Vai arī delfīnu kustība varētu liecināt par izmisumu no krievu puses…

Russia Deploys Combat Dolphins in Crimea to Counter AFU Special Forces

According to a recent report by Naval News, the Russian Navy has established pens for combat-trained dolphins at the naval base in the village of Novoozernoye, situated in north-western Crimea. This move… pic.twitter.com/9pYwoFNgdH

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) October 19, 2023