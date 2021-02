“Ne mēs vieni, te ir 10 ģimenes un viņu stāsti! Pieņemu, ka ļoti daudzi cilvēki ir dziļā depresijā,” Vilipsona sieva atklāj tiesas spriedumu par dzīvokļu atņemšanu Ieteikt 10







“Stāsts sākās pirms diviem gadiem, kad mēs saņēmām pavēsti no policijas, ka dzīvoklis ir arestēts. To nopirkām 2017. gadā. Mums bija gan jurists, gan zvērināts notārs, gan nekustamo īpašumu speciālists.

Viss tika ļoti kārtīgi pārbaudīts un pēc visu līgumu noslēgšanas zvērināta notāra birojā bija piecas dienas jāgaida zemesgrāmatas apstiprinājums. Tikai tad valsts apstiprina, ka šim dzīvoklim nav bijuši apgrūtinājumi un tas ir nopirkts,” par to, kā iegādājās dzīvokli, ko šobrīd spiesti pamest, RīgaTV 24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” stāsta Aivara Vilipsona sieva Indra.

“Tad, kad sākās visa šī sāga, citādāk to nenosaukt, es biju sākumā pilnīgā šokā un arī nezināju, kā rīkoties,” viņa atceras.

Indra atklāj, ka vīra draugi – labi juristi palīdzēja sastādīt dokumentus, vēstules un izparsti situācijas juridisko pusi.

“Policija ar mums nesazinājās vispār! Man pagāja nedēļa, kamēr es sazvanīju izmeklētāju – ļoti arogantu sievieti vārdā Inga Šalājeva, kuru es sazvanīju tikai pēc nedēļu ilgiem izmisuma zvaniem, kad neviens man necēla telefonu.

Man beidzot izdevās sazināties ar toreizējā Valsts policijas asistenti un tikai tad es vispār varēju sarunāties ar izmeklētāju, kura man teica “sēdiet un gaidiet savu kārtu! Es esmu atņēmusi jau astoņus dzīvokļus!”” viņa atklāj.

Pēc tam draugi juristi Vilipsoniem palīdzēja sagatvot vēstules Valsts policijas vadītājam, iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam, tieslietu ministram Jānim Bordānam. “Visur gāju, tērēju savu laiku uz “Latvijas pastu” ierakakstītās vēstulēs sūtīju desmitiem lapu garus dokumentus!”

Tagad pēc diviem gadiem, kad bija jābeidzas arestam, burtiski nedēļas laikā bija noorganizēta tiesa, pavēste Vilipsoniem esot atsūtīta par vēlu, līdz ar to tiesa tika pārcelta.

“Pagājušajā nedēļā bija tiesa. Kriminālprocess sadalīts, 14 aizdomās turamās personas vēl 10 gadus varēs iztiesāt, jo viņiem ir tikai šis status, bet dzīvokļa zādzības fakts 10 gadu laikā ir pierādīts un apstiprināts, ka testamets bijis viltots.

Tālāk seko Latvijas likumdošana – zagta manta likumīgajam īpašniekam, kurš ir VID. Man ļoti gribas pateikt to, ka nav šeit Vilipsonu dzīvoklis tikai.

Šeit ir 10 dzīvokļi! 10 cilvēki un viņu stāsti! Es izrāvos līdz televīzijai, bet es pieņemu, ka ļoti daudzi cilvēki ir dziļā depresijā, varbūt slimi, bez draugiem juristiem, kuri var palīdzēt, un te nu mēs esam tagad!” Indra atzīst.

Dzīvokļi ģimenēm šobrīd ir jāatstāj. Vilipsonu advokāts šobrīd gatavojas pārsūdzībai Apgabala tiesā. “Latvijā, kā man paskaidroja mūsu advokāts Mārtiņš Knipšis, Apgabala tiesa ir pēdējā instance. Mums tālāk vairs nav kur iet..”

Viņa ar asarām acīs pateicas Tiesībsargam Jansonam, kurš viņu dziļi aizkustinājis, kad pēc “de facto” sižeta noskatīšanās, peizvanījis uz Indras darba vietu un palūdzis viņas privātos kontaktus, lai varētu sazināties par notiekošo.

Iepriekš Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums “De facto” vēstīja, ka krāpnieku un lēnas izmeklēšanas dēļ mākslinieka Vilipsona ģimene var zaudēt dzīvokli, bet policija vēlējās īpašumu konfiscēt par labu valstij, jo savulaik, pirms Vilipsons to iegādājās, dzīvoklis ticis izkrāpts, izmantojot viltotu testamentu.

Nelielu dzīvokli Rīgā, Zirņu ielā, Vilipsons iegādājās 2017.gadā, samaksājot par to vairākus desmitus tūkstošus eiro. 2019.gadā pienāca vēstule no VP, kurā bija rakstīts, ka dzīvoklis ir arestēts kādas izmeklēšanas gaitā.

Ģimene noskaidrojusi, ka viņu iegādātais dzīvoklis pirms gandrīz 10 gadiem, iespējams, izkrāpts, viltojot testamentu. Pēc tam tas divas reizes tika pārdots tālāk, līdz to nopirka Vilipsons.

Lietā tiek izmeklētās vēl desmit citas epizodes. Par aizdomās turamām kopā atzītas 14 personas.

Kriminālprocess policijas Rīgas reģiona pārvaldē sākts 2014.gadā, bet 2017.gadā, kad Vilipsons dzīvokli nopirka, Zemesgrāmatā nebija vēl nevienas atzīmes, ka dzīvoklis ir saistīts ar izmeklēšanu.

Kā norāda raidījums, ja policija būtu ātrāk informējusi Zemesgrāmatu par izmeklēšanu, Vilipsonu ģimene dzīvokli nemaz nebūtu nopirkusi.

Policija skaidroja, ka pierādījumus izdevās savākt tikai vēlāk. “Sākotnēji izmeklēšana tika uzsākta 2014.gadā saistībā ar viena nekustamā īpašuma izkrāpšanu.

Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots vēl par citām apkrāptām personām un tas, ka šo noziegumu sēriju izdara personu grupa. Ņemot vērā, ka noziegums tika atklāts vēlāk, arests nekustamajam īpašumam uzlikts 2019.gadā,” pauda policijas pārstāve Gita Gžibovska.

Raidījums vēstīja, ka 2011.gada vasarā pie notāres ieradās trīs sievietes. Vienai no tām mirusī Zirņu ielas dzīvokļa īpašniece it kā bija atstājusi mantojumu. Abas pārējās apliecināja, ka testaments ir īsts – nelaiķe to sastādījusi viņu klātbūtnē.

Piecus gadus pēc izmeklēšanas uzsākšanas 2019.gadā ekspertīzē secināja, ka testaments ir viltots. Šajā epizodē policija tur aizdomās abas liecinieces Allu Keišu un Viktoriju Leibenzoni un Leibenzones vīru Sergeju Zeņkovu, kurš pēc tam uz pilnvaru pamata sniedza dokumentus Zemesgrāmatā un arī saņēma naudu, īpašumu pārdodot.

Zeņkovs rakstiskā komentārā “De facto” pauda, ka viņam krāpšanu inkriminē nepamatoti un viņu cenšoties iegāzt cita aizdomās turētā – Keiša.