Foto: Martin Rettenberger/SHUTTERSTOCK

Nē, tas nav sviests! Pievienojiet šo sastāvdaļu kartupeļu biezenim, lai tas kļūtu garšīgāks un aromātiskāks







Kartupeļu biezenis ir ļoti garšīgs un daudziem iecienīts ēdiens. Taču tā pagatavošanai nav robežu. Šo ēdienu var pagatavot vēl garšīgāku, pievienojot tam noteiktu sastāvdaļu, kas atrodama katrā virtuvē.

Runa ir par ķiploku. Šis pieticīgais dārzenis parasto biezeni pārvērtīs par kulinārijas šedevru. Tomēr nevajadzētu ķiploku biezenim pievienot neapstrādātu, pretējā gadījumā jūs visu sabojāsiet.

Sviesta vietā kartupeļu biezeni var papildināt ar apceptu ķiploku. Šī ēdiena variācija patiks pat tiem, kuriem nepatīk ķiploka smarža. Pēc cepšanas dārzenis pilnībā zaudē asumu, kļūst smaržīgs un salds.

Lai izceptu ķiploku, ko pievienot kartupeļu biezenim, ņem veselu ķiploka galviņu, neatdalot to daiviņās un nogriez ķiploka galviņas augšējo daļu. Novietojiet ķiploku uz cepšanas paplātes ar nogriezto pusi uz augšu. Apsmērē to ar eļļu un pārkaisi ar iecienītākajām garšvielām, pārklājot to ar foliju. Cep 60 minūtes 200° temperatūrā. Gatavais dārzenis kļūst mīksts, un to var viegli izspiest no mizas.

Apcepto ķiploku ēdienam jāpievieno kartupeļu mīcīšanas brīdī kopā ar pienu un sāli. Un, ja jums pāri paliek apceptais ķiploks, neizmetiet to. Tas ir īsts gardums, kas uzlabos praktiski jebkuru ēdienu – plovu, zivis, gaļas ēdienus un citus. Īpaši garšīgi tie ir uzziesti uz maizes.