Foto-Shutterstock

Ne tikai verdošs ūdens un eļļa: 10 lietas, ko nekādā gadījumā nevajadzētu izliet izlietnē Ieteikt







Izlietne ir viena no visvairāk izmantotajām lietām virtuvē un vannas istabā. Tomēr ne visu tajā var droši izliet. Dažas vielas ne tikai aizsērē caurules, bet arī kaitē videi, tāpēc ir ļoti svarīgi zināt, ko nedrīkst liet izlietnē, lai izvairītos no nepatikšanām.

Kurš no mums gan nav izlējis izlietnē kafijas biezumus, pareizi? Labi zinot, ka to nevajag darīt. Tieši tā – malta kafija šķiet nekaitīga, taču patiesībā tās biezumi ir viens no galvenajiem aizsērējumu cēloņiem. Kafijas daļiņas salīp kopā, uzkrājas caurulēs un galu galā veido aizsērējumus.

Kafijas biezumus labāk izmest atkritumu tvertnē vai izmantot kā mēslojumu.

Izlietnē nedrīkst aizskalot arī matus! Mati ir viens no biežākajiem aizsērēšanas iemesliem. Tie nokļūst cauruļu iekšpusē, uzkrāj taukus un citus atkritumus. Tas īpaši attiecas uz gariem matiem. Tā vietā, lai noskalotu matus prom ar ūdens palīdzību, labāk izmest tos atkritumu tvertnē.

Papildu kafijai un matiem ir vesels saraksts ar vielām, kas var izraisīt aizsērēšanu un bojājumus, ja tās izskalojat izlietnē. Par dažiem noteikti būsiet dzirdējuši!

Eļļa – tā nogulsnējas uz cauruļu sieniņām un galu galā veidojas aizsērējums.

Arī pārtikas atliekas nedrīkst aizskalot prom izlietnē, jo īpaši lielus ēdiena gabalus, mizas un graudus.

Milti un ciete – tie, saskaroties ar ūdeni, pārvēršas lipīgā masā.

Olu čaumalas – nelieli gabaliņi nosēžas caurulēs.

Izlietnē nedrīkst mazgāt arī medikamentus un ķīmiskās vielas, jo tās var saindēt ūdeni un traucēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību. Nav ieteicams izliet kanalizācijā verdošu ūdeni, jo tas var izraisīt virkni problēmu (cauruļu bojājumus, emaljas un hermētiķu bojājumus).

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem