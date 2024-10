Foto – Shutterstock

Autors: Indulis Burka, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Gatavojot maltīti, daudz laika pavadām virtuvē. Ko darīt, ja virtuves izlietne aizdambējas tad, kad sakrājusies prāva trauku kaudze, santehniķa pakalpojumi būs pieejami tikai pēc vairākām dienām, bet speciālie cauruļu tīrīšanas līdzekļi nebija iekļauti ikdienas iepirkumu sarakstā?

Virtuves izlietnes sistēmā netīrumi vispirms uzkrājas sifonā, kas, starp citu, nepieļauj smaku iekļūšanu no kanalizācijas virtuvē. Sifons var būt izveidots kā rezervuārs, kurā tā lietošanas laikā nepārtraukti ir ūdens, vai “S” veidā izliekta caurule, kura būtībā pilda tās pašas funkcijas.

Tieši šajā vietā ūdens tek vislēnāk, uzkavējas ilgāku laiku un veidojas nosēdumi un ar laiku arī aizsērējums. Lai aizsērējumu novērstu, santehniķa pakalpojumi nav vajadzīgi.

Aizsērējums parasti sastāv no tauku un dubļu atliekām, lielākiem gružiem, kas spēj izkļūt cauri izlietnes sietiņam, piemēram, sīkām zivju zvīņām, burkānu miziņām, rīsiem, putraimiem un citām produktu daļiņām.

Plunžeris un soda

Ikvienā mājoklī būtu jābūt plunžerim. Šī vienkāršā ierīce maksā pāris eiro un ļauj viegli tikt galā ar nelieliem kanalizācijas sistēmas aizsērējumiem – plunžeris rada spēcīgu ūdens plūsmu, kas spēj izkustināt gružus un nosēdumus. Tiesa, lai darbošanās būtu efektīva, jānobloķē visas papildu atveres (pārplūdes), pa kurām no konkrētās izlietnes kanalizācijā nokļūst ūdens.

Ja pat atkārtota darbošanās ar plunžeri nedod vēlamo rezultātu, talkā jāņem ķīmija – jāsajauc glāze sodas un glāze sāls. Maisījumu ieber izlietnes sietiņā, lai tas nokļūtu tieši sifonā. Maisījumam pielej nedaudz karsta ūdens – jebkura ķīmiska reakcija augstākā temperatūrā notiek straujāk. Jānogaida 10–15 minūtes. Tad atkal jāņem talkā plunžeris.

Var arī izjaukt

Ja piekļuve sifonam nav apgrūtināta, to var arī izjaukt – noskrūvē apakšējo vāciņu un sakrājušos netīrumus iztīra mehāniski. Protams, nedrīkst aizmirst par piemērota tilpuma spaini, ko palikt zem sifona, – ūdens izplūdīs ne tikai no sifona, bet arī izlietnes. Vāciņu rūpīgi pieskrūvē atpakaļ un sifonu piepilda ar ūdeni. Ar papīra dvieli jāpārliecinās, vai savienojuma vietā nesūcas ūdens. Vāciņa plastmasas vītne parasti ir smalka, tāpēc jāskrūvē ļoti uzmanīgi. Ja sifonā nebija netīrumu, jāpārbauda gofrētā caurule, kas to savieno ar maģistrālo kanalizāciju. Iespējams, aizsērējums izveidojies tieši tur. Darbs nav patīkams, taču gaidīt santehniķi it īpaši, ja ir brīvdienas, arī nav labākais risinājums.

Tautas līdzekļi

• Ja aizsērējumu veido sacietējuši tauki un ziepes, cietais aplikums būs ne tikai sifonā, bet arī caurulēs. Lai šīs nogulsnes izšķīdinātu, noderēs gan soda, gan galda etiķis. Izlietnes notekā ieber 3–5 ēdamkarotes sodas un ielej glāzi verdoša ūdens. Pēc desmit, piecpadsmit minūtēm izskalo ar karstu ūdeni.

• Verdošo ūdeni var aizstāt ar tādu pašu daudzumu etiķa. Sāksies strauja reakcija, kuras rezultātā nogulumi izšķīdīs un atslāņosies no caurules sieniņām. Noleju gan vēlams piesegt ar korķi, lai netīrās putas un gāzes, kas izdalās rekcijas laikā, paliktu kanalizācijas sistēmā. Ja plānots izmantot etiķa esenci, tā pirms lietošanas obligāti jāatšķaida ar ūdeni attiecībā 1:9. Pretējā gadījumā plastmasas caurules var sabojāt un tās sāks tecēt – straujā reakcija ir eksotermiska, un tās rezultātā izdalās liels siltuma daudzums.

• Izlietnes tīrīšanai var izmantot arī 3–5 ēdamkarotes sodas un veļaspulvera maisījuma, ko tāpat pārlej ar glāzi etiķa. Pēc 20 minūtēm caurules izskalo ar karstu ūdeni.

• Vēl kāda interesanta metode. Izrādās, putojošās Alka-Seltzer tabletes, ko lieto simptomātiskai galvas, zobu, kakla sāpju mazināšanai, arī paģiru gadījumā, reakcijā ar etiķi labi šķīdina taukus. Divas trīs tabletes iemāna notekā un pārlej ar glāzi etiķa. Sākas strauja reakcija. Pēc desmit minūtēm sistēmu skalo ar karstu ūdeni. Šādi arī tiek likvidēta nepatīkamā smaka.

Eksperimentēt nevajag!

Ja kanalizācijas tīrīšanas līdzekļi jau laikus iegādāti, labāk izmantot tos, tautas metodes atstājot ārkārtas situācijām. Rūpnieciski ražotie līdzekļi pamatā izgatavoti uz skābes vai nātrija sārma bāzes. Tie var būt šķidrumi, geli vai granulas.

Tas, kuru tieši lietot, atkarīgs no materiāla, no kura izgatavota kanalizācijas sistēma, un konkrētā līdzekļa ražotāja ieteikumiem.

Viens no populārākajiem līdzekļiem ir Kurmis. Tā sastāvā ir nātrija hidroksīds – ļoti kodīga viela. Vispirms izlietnē vēlams ieliet verdošu ūdeni. Pēc 20 minūtēm ielej tīrīšanas līdzekli. Tas darbosies vairākas stundas, kuru laikā izlietni lietot nevar, tāpēc šo procedūru labāk veikt vakarā, bet no rīta sistēmu izskalot ar aukstu ūdeni.

Jāatceras – lietojot kodīgas vielas, noteikti jāpadomā par savu drošību. Rokās jāvelk gumijas cimdi, jālieto aizsargbrilles, lai sārms nenokļūtu uz ādas vai acīs. Vēl kāds brīdinājums – nedrīkst vienlaikus lietot sārmu un skābi saturošus rūpnieciski ražotus tīrīšanas līdzekļus. Var sākties ķīmiskas reakcijas, kuru laikā izdalīsies veselībai bīstamas gāzes!

PADOMS

Lai izlietne neaizsērētu pašā nepiemērotākajā brīdī, der ievērot dažus vienkāršus padomus.

• Taukaini trauki jāmazgā tikai ar karstu ūdeni, lietojot trauku mazgāšanas līdzekļus.

• Pirms liek traukus izlietnē, no tiem jānotīra visas pārtikas atliekas.