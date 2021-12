Publicitātes foto

Neatbilstošu radioiekārtu iegāde var dāvināšanas prieku pārvērst par nepatīkamu pārsteigumu







2021. gadā VAS Elektroniskie sakari (VAS ES), reaģējot uz saņemto informāciju par radiotraucējumiem, izskatījuši vairāk nekā 200 pieteikumus. Teju lielākā daļa no traucējumiem radušies neatbilstošu radioiekārtu lietošanas dēļ.

Īpaši var akcentēt 3 populārākās iekārtas, kuru neatļauta vai nepareiza izmantošana ir cēlonis radiosakaru traucējumiem mobilo sakaru tīklos – 2,4 GHz bezvadu videonovērošanas sistēmas; 2,4 GHz bezvadu automašīnu atpakaļskata kameras un mobilo signālu pastiprinātāji jeb, kā tos nereti dēvē, repīteri un būsteri.

Tuvojoties Ziemassvētkiem, VAS Elektroniskie sakari īpaši aicina patērētājus būt vērīgiem un, pērkot dāvanās radioiekārtas, pirms to iegādes pārliecināties par preces atbilstību noteiktajām prasībām un par to lietošanas ierobežojumiem, lai dāvināšanas prieku nepārvērstu par nepatīkamu pārsteigumu.

Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) publicētajiem datiem, pieaug tendence preces iegādāties internetā, t.sk. gan no Eiropas Savienības (ES), gan trešo valstu uzņēmumiem. Piemēram, dati liecina, ka 2019. gadā Latvijā pircēji vecumā no 16 līdz 74 gadu vecumam, iepērkoties internetā, vairāk nekā 20% gadījumu preces iegādājušies no trešo valstu uzņēmumiem. Palielinoties tirgū piedāvāto radioiekārtu skaitam un pieaugot tendencei veikt pirkumus tiešsaistē, sevišķi internetveikalos ārpus ES, pircējiem palielinās risks iegādāties preces, kas neatbilst noteiktajām būtiskajām prasībām. Tādējādi aizvien aktuālākam kļūstot arī tematam par radioiekārtu atbilstību un lietošanas iespēju Eiropas Savienībā un Latvijā.

VAS ES norāda, kapatērētājiem ir jābūt īpaši vērīgiem, jo radiofrekvenču sadalījums dažādos pasaules reģionos ir atšķirīgs. Var gadīties, ka frekvenču josla, kas Ķīnā vai ASV iedalīta vienam radiosakaru dienestam, Eiropas reģionā ir paredzēta pavisam citam nolūkam.Diemžēl no skata uzreiz nevar pateikt, vai radioiekārta ir paredzēta lietošanai Latvijā un vai tā radīs traucējumus, tādēļ ar to tehnisko informāciju un lietošanas ierobežojumiem būtu jāiepazīstas vēl pirms to iegādes vai uzstādīšanas! Iekārtu izplatītāju pienākums ir sniegt patērētājiem visu vajadzīgo informāciju par iekārtu.

VAS ES Atbilstības novērtēšanas nodaļas vadītājs Māris Čamans norāda: ‘’Latvijas tirgū aizvien vairāk nonāk tādas radioiekārtas, kuras nav paredzētas izmantošanai Latvijā, līdz ar to tās neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu. Šīs neatbilstošās iekārtas var radīt kaitīgus radiotraucējumus mobilajiem sakariem un citām radiosakaru sistēmām. Lai gan iepriekš pārsvarā saskārāmies ar to, ka traucējumus vairāk rada iekārtas, kas iegādātas no kāda trešo valstu uzņēmuma, tomēr nu jau arī Latvijā vairākās tiešsaistes tirdzniecības vietās var nopirkt normatīvajiem aktiem neatbilstošas radioiekārtas. Patērētājs, kuru piesaista radioiekārtu šķietami pievilcīgā cena un funkcionalitātes apraksts, iegādājoties un pēc tam lietojot šādas iekārtas, bieži vien neapzināti pārkāpj likumu. Tāda diemžēl ir radioiekārtu lietošanas ikdienas problemātika.’’

Par radioiekārtas atbilstību prasībām liecina vairāku pazīmju kopums. Pirmkārt, ja iekārtai ir CE marķējums, tā jau ir viena no pazīmēm, ka ražotājs ir pārliecinājies, ka prece atbilst būtiskajām prasībām. CE zīme ir apliecinājums tam, ka ražotājs paredzējis radioiekārtas izplatīšanu Eiropas Savienībā. Ja minētā marķējuma nav, tad tādas iekārtas Latvijā lietot aizliegts.

Otra pazīme ir precei pievienotā atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity), kas apliecina tās atbilstību direktīvai 2014/53/ES (RED).

Treškārt, radioiekārtai ir jābūt pievienotai lietošanas informācijai, kurā norādīti tās lietošanas nosacījumi un ierobežojumi.

VAS ES atgādina, ka tādu elektrisko, elektronisko vai radioiekārtu uzstādīšana vai lietošana, ja to darbība rada kaitīgus radiotraucējumus, ir administratīvs pārkāpums! Tāpēc aicinām ikvienu būt vērīgiem un, pērkot dāvanās radioiekārtas, pirms to iegādes pārliecināties par to atbilstību noteiktajām prasībām un to lietošanas ierobežojumiem.